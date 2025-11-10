Τηλεθέαση (9/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Μάχη για την κορυφή στα νούμερα της τηλεθέασης είχαμε το βράδυ της Κυριακής (9/11)στην Prime Time της Κυριακής (9/11).

Στην prime time, η τηλεοπτική αναμέτρηση ήταν μυθοπλασία εναντίον talent show, τόσο στο δυναμικό κοινό με Φαντάσματακαι τον μουσικό διαγωνισμό The Voice, όσο και στο γενικό σύνολο με «Μια νύχτα μόνο» και The Voice.

Στο δυναμικό κοινό, επικράτησαν τα Φαντάσματα με μέσο όρο 16,5%, το Voice 16,4%, το IQ160 11,6%, το «Μια νύχτα μόνο» 11,1%, η Γη της Ελιάς 8,8%, ο Δικαστής 7,4% και το Grand Hotel 7,2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το «Μια νύχτα μόνο» είχε μέσο όρο 18,7%, το Voice 18,6%, η Γη της Ελιάς 17,1%, το Grand Hotel 12,3%, τα Φαντάσματα 11,7%, ο Δικαστής 8,9% και το IQ160 8,8%.

