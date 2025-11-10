Back to Top
Τηλεθέαση (9/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Τηλεθέαση (9/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν...

Τι έδειξαν τα νούμερα

Μάχη για την κορυφή στα νούμερα της τηλεθέασης είχαμε το βράδυ της Κυριακής (9/11)στην Prime Time της Κυριακής (9/11).

Στην prime time, η τηλεοπτική αναμέτρηση ήταν μυθοπλασία εναντίον talent show, τόσο στο δυναμικό κοινό με Φαντάσματακαι τον μουσικό διαγωνισμό The Voice, όσο και στο γενικό σύνολο με «Μια νύχτα μόνο» και The Voice.

Στο δυναμικό κοινό, επικράτησαν τα Φαντάσματα με μέσο όρο 16,5%, το Voice 16,4%, το IQ160 11,6%, το «Μια νύχτα μόνο» 11,1%, η Γη της Ελιάς 8,8%, ο Δικαστής 7,4% και το Grand Hotel 7,2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το «Μια νύχτα μόνο» είχε μέσο όρο 18,7%, το Voice 18,6%, η Γη της Ελιάς 17,1%, το Grand Hotel 12,3%, τα Φαντάσματα 11,7%, ο Δικαστής 8,9% και το IQ160 8,8%.

Δυναμικό Κοινό

Τα Φαντάσματα
16,5%

Voice
16,4%

IQ160
11,2%

Μια νύχτα μόνο
11,1%

Γη της Ελιάς
8,7%

Δικαστής
7,4%

Grand Hotel
7,2%

Γενικό Σύνολο

Μια νύχτα μόνο
18,7%

Voice
18,6%

Γη της Ελιάς
16,8%

Grand Hotel
12,3%

Τα Φαντάσματα
11,7%

Δικαστής
8,9%

IQ160
8,7%
 

#tags Τηλεθέαση Τηλεόραση

Spotlight