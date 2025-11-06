Τηλεθέαση: Η prime time της Τετάρτης 5/11 είχε έναν και μόνο νικητή

Τι έδειξαν τα νούμερα
Την κούρσα στην prime time ζώνη οδήγησε ο “Άγιος Έρωτας” το βράδυ της Τετάρτης (5/11), φέρνοντας τον Alpha στην κορυφή του ανταγωνισμού μαζί με το “Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι”.
Σύμφωνα με το zappit.gr οι δύο σειρές του σταθμού σημείωσαν νούμερα τηλεθέασης 17,8% και 14% αντίστοιχα στο δυναμικό κοινό (18-54), δημιουργώντας ένα ισχυρό σερί πρωτιάς από τις 21:00 έως και τις 00:00.
Ακολούθησε η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ με τίτλο “Τότε και Τώρα”, που σημείωσε 13,6% και ακολούθησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην Κλαμπ Μπρυζ και τη Μπαρτσελόνα στο MEGA με 13,1%.
Σε διψήφια ποσοστά κρατήθηκε ο ΑΝΤ1 με το Grand Hotel (12,5%) και την πρεμιέρα της σειράς “Παιχνίδια Εκδίκησης” (10,8%), ενώ στο 9,2% βρέθηκε η “Φάρμα” του Star.
Σε χαμηλά μονοψήφια αρκέστηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα. Στο 4,1% το “Η Ελλάδα Ψηφίζει”, στο 3,2% το Real View και γύρω στο 2% οι σειρές της ΕΡΤ1 “Το Παιδί” και “Καλά Θα Πάει Κι Αυτό”.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ξεκάθαρη η επικράτηση του “Άγιου Έρωτα” και εκεί με 21,3% έναντι 16,8% του ποδοσφαιρικού αγώνα του Champions League. 16,3% “σκόραρε” το Grand Hotel και σχεδόν ισόπαλο το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” (16,1%).
Τα “Παιχνίδια Εκδίκησης” επέστρεψαν και έδωσαν 12,2% στον ΑΝΤ1 με το “Τότε και Τώρα” γύρω στο 10%. Στο 8,9% αρκέστηκε η “Φάρμα” και στα μισά το “Η Ελλάδα Ψηφίζει”. 3,1% για το Real View στο ΟΡΕΝ και ακόμη χαμηλότερα οι σειρές της ΕΡΤ1.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Άγιος Έρωτας – 17,8%
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 14%
Τότε και Τώρα – 13,6%
Ποδόσφαιρο: Κλαμπ Μπρυζ-Μπαρτσελόνα – 13,1%
Grand Hotel – 12,5%
Παιχνίδια Εκδίκησης – 10,8%
Φάρμα – 9,2%
Η Ελλάδα Ψηφίζει – 4,1%
Real View – 3,2%
Το παιδί – 2,2%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό – 1,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιος Έρωτας – 21,3%
Ποδόσφαιρο: Κλαμπ Μπρυζ-Μπαρτσελόνα – 16,8%
Grand Hotel – 16,3%
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 16,1%
Παιχνίδια Εκδίκησης – 12,2%
Τότε και Τώρα – 9,7%
Φάρμα – 8,9%
Η Ελλάδα Ψηφίζει – 4,2%
Real View – 3,1%
Το παιδί – 2,6%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό – 1,7%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
