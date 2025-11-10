Δέσποινα Καμπούρη – Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ζουν χωριστά εδώ και έναν χρόνο!

Ένα χρόνο μετά το τέλος της κοινής της ζωής με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, η Δέσποινα Καμπούρη αποφάσισε να μιλήσει.

Με μια προσεκτικά γραμμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος επιβεβαίωσε τελικά αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και μήνες, ότι δεν είναι πια μαζί με τον σύζυγό της επιχειρηματία Βαγγέλη Ταρασιάδη.

Ένα τέλος που δεν ήρθε αιφνιδιαστικά, αλλά ωρίμαζε αθόρυβα, πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

