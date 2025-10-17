Τζένιφερ Λόπεζ: Ομολόγησε πως «δεν αγαπήθηκε ποτέ» με υποδειγματικό fall layering

Πώς τα καταφέρνει;

H 56χρονη Λατίνα super star Τζένιφερ Λόπεζ διαφημίζει το νέο της κινηματογραφικό μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» και πρωτοστατεί στη διεθνή επικαιρότητα. Οι αναφορές στην ερωτική της ζωή, μαζί με looks γεμάτα τάσεις ξεσηκώνουν μεμιάς το ενδιαφέρον.

Στην τελευταία της συνέντευξη η αγέραστη J Lo αναφέρθηκε στους πρώην συντρόφους της συμπεραίνοντας «πως δεν έχει αγαπηθεί ποτέ». Εξομολογήθηκε αναστενάζοντας ότι «προσπάθησαν να της δώσουν όσα είχαν, τα δαχτυλίδια, τον γάμο, τα πάντα», όμως οι σχέσεις απέτυχαν. Κατά την άποψή της μάλιστα, δεν ευθύνεται η ίδια για όσα συνέβησαν, καθώς εκείνοι έπρεπε να λύσουν δικά τους «θέματα»…

Ταυτόχρονα βέβαια, η Τζένιφερ παραμένει εντυπωσιακή και ακλόνητο style icon. Απέδειξε πως «παίζει στα δάχτυλα» το fall layering και φέτος. Mε την φροντίδα των stylists Rob Zangardi and Mariel Haenn οι συνδυασμοί του τελευταίου της outfit αποτελούν πρότυπο επίκαιρης ένδυσης.