Classico: Υπέροχα χειμερινά looks με υποδήματα και τσάντες Miista και Naghedi

Labels που δεσπόζουν στο διεθνές προσκήνιο της μόδας για όσες ακολουθούν τα trends με iconic design
Το αγαπημένο κατάστημα υποδημάτων Classico στον πεζόδρομο της Μαιζώνος μας βάζει και πάλι σε πειρασμό: Υποδέχθηκε τα super hot accessory labels Miista και Naghedi, που αυτή τη στιγμή σημειώνουν διεθνή επιτυχία στο προσκήνιο της μόδας. Μάλιστα, θεωρούνται οι νέες εμμονές των απανταχού fashionistas!
Η Miista είναι ένα footwear brand με έδρα το Λονδίνο της avant garde δημιουργικής κοινότητας. Η ισπανική καταγωγή των δημιουργών της αλλά και η αισθητική του αρτίστικου μινιμαλισμού, συντέλεσαν στην καθιέρωση και την αναγνωρισιμότητά της. Μπότες και παπούτσια για επίκαιρα all day outfits, κάνουν τη διαφορά με τις πρωτότυπες φόρμες τους, αλλά και την ποιότητα που πηγάζει από την παράδοση του χειροποίητου στην Ευρώπη.
Πρόκειται για υποδήματα μοναδικού design με έμφαση στις μπότες που συνδυάζονται υπέροχα με mini skirts και σύνολα της αστικής καθημερινότητας .
Επίσης το Classico μας εισάγει στις collections της Naghedi. Οι τσάντες και τα παπούτσια αυτής της ονομαστής εταιρείας φιγουράρουν σήμερα σε «ναούς» του shopping παγκοσμίως, όπως Bloomingdales και Saks στη Νέα Υόρκη, Liberty και Selfridges στο Λονδίνο, Samaritaine στο Παρίσι.
Η πρωτοποριακή χρήση του υλικού neoprene, ο διαχρονικός, λιτός σχεδιασμός και το ανάγλυφο εφέ τύπου intrecciato δεσπόζουν σε πρακτικές totes και hobo bags για τη δουλειά, τις μετακινήσεις, τα ταξίδια. Η Sara Naghedi που ίδρυσε το brand το 2016 είδε την εταιρεία να μαγεύει το καταναλωτικό κοινό και τα περιοδικά σε λιγότερο από μια δεκαετία!
Δείτε τις γυναικείες προτάσεις Miista και Naghedi στις βιτρίνες του Classico και επιλέξτε τα must have pieces της αρεσκείας σας. Αυτές τις μέρες μάλιστα, το κατάστημα έχει φωταγωγηθεί σε ροζ τόνο, καθώς διανύουμε το μήνα για τον αγώνα πρόληψης κατά του καρκίνου του Μαστού!
