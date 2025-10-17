Classico: Υπέροχα χειμερινά looks με υποδήματα και τσάντες Miista και Naghedi

Labels που δεσπόζουν στο διεθνές προσκήνιο της μόδας για όσες ακολουθούν τα trends με iconic design

Το αγαπημένο κατάστημα υποδημάτων Classico στον πεζόδρομο της Μαιζώνος μας βάζει και πάλι σε πειρασμό: Υποδέχθηκε τα super hot accessory labels Miista και Naghedi, που αυτή τη στιγμή σημειώνουν διεθνή επιτυχία στο προσκήνιο της μόδας. Μάλιστα, θεωρούνται οι νέες εμμονές των απανταχού fashionistas! Η Miista είναι ένα footwear brand με έδρα το Λονδίνο της avant garde δημιουργικής κοινότητας. Η ισπανική καταγωγή των δημιουργών της αλλά και η αισθητική του αρτίστικου μινιμαλισμού, συντέλεσαν στην καθιέρωση και την αναγνωρισιμότητά της. Μπότες και παπούτσια για επίκαιρα all day outfits, κάνουν τη διαφορά με τις πρωτότυπες φόρμες τους, αλλά και την ποιότητα που πηγάζει από την παράδοση του χειροποίητου στην Ευρώπη.