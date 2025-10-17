Βικτόρια Χίσλοπ: Μετά την τελετή στην πανεπιστημιούπολη δείπνησε στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο

Nοστιμιές της ονομαστής ψαροταβέρνας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου γεύτηκε η βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ μετά την αναγόρευσή της σε επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πλαισιωμένη από τους συντελεστές της τιμητικής τελετής, χάρηκε τις όμορφες στιγμές που ακολούθησαν δίπλα στη θάλασσα. Μετά το πολύκροτο best seller «Το Νησί» που πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 35 γλώσσες, ενώ έκανε πάταγο κατά τη μεταφορά του στην ελληνική tv, συνεχίζει να αντλεί έμπνευση και να γράφει βιβλία για την Ελλάδα.