Βικτόρια Χίσλοπ: Μετά την τελετή στην πανεπιστημιούπολη δείπνησε στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο

Η Λονδρέζα συγγραφέας αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτορας και χάρηκε θαλασσινές γεύσεις δίπλα στον Πατραϊκό
Nοστιμιές της ονομαστής ψαροταβέρνας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου γεύτηκε η βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ μετά την αναγόρευσή της σε επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πλαισιωμένη από τους συντελεστές της τιμητικής τελετής, χάρηκε τις όμορφες στιγμές που ακολούθησαν δίπλα στη θάλασσα. Μετά το πολύκροτο best seller «Το Νησί» που πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 35 γλώσσες, ενώ έκανε πάταγο κατά τη μεταφορά του στην ελληνική tv, συνεχίζει να αντλεί έμπνευση και να γράφει βιβλία για την Ελλάδα.
Τη Λονδρέζα μυθιστοριογράφο και απόφοιτο της Οξφόρδης παρουσίασαν στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου οι καθηγήτριες Γεωργία Π. Γκότση (Τμήμα Φιλολογίας) και Έλλη Γ. Λεμονίδου (Τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας). Η αναγόρευσή της έγινε από τους Προέδρους των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο.
Παρέλαβε την παραδοσιακή, συμβολική τήβεννο και τιμητική πλακέτα από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα για το έργο και την αγάπη της για τη χώρα μας. Ο Πάνος Λούκας, διευθύνοντας σύμβουλος της Γέφυρας και μέλος του Δ.Σ του Πανεπιστημίου της χάρισε αναμνηστικό τύπου μακέτας για τα 21 χρόνια του μεγαλόπνοου έργου που δημιουργεί και γέφυρες πολιτισμού.
Το thebest.gr εκπροσώπησε στην εκδήλωση και το δείπνο η διευθύντρια Νεκταρία Ντούκα.
