Yπερήφανα sexy με σημαία τη διαφορετικότητα τα «αγγελάκια», η πρώτη έγκυος στο catwalk

H επάνοδος της Μπέλα Χαντίντ, το ντεμπούτο της Εμιλι Ραταζκόβσκι και όσα ακόμα συζητήθηκαν στο Victoria’s Secret show
Aναμφίβολα πιο κεφάτη και φαντεζί από πέρυσι η πασαρέλα – φαντασίωση της Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη.
Το διασημότερο lingerie parade της υφηλίου -που έχει εξελιχθεί σε κομμάτι της σύγχρονης ποπ κουλτούρας- παραμέρισε τη λογική διαμαρτυρίας «woke» και επέστρεψε στην παράδοση του sexy glam.
Τα λεγόμενα «αγγελάκια» βέβαια κηρύσσουν πλέον λάμψη και πρόκληση μέσα από τη διαφορετικότητά τους. Ηταν εκεί οι αειθαλείς πρώτες διδάξασες – Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόσιο, Κάντις Σουάνεπολ, Τζόαν Σμολς, Μπεχάτι Πρίνσλο, Ντούζεν Κρος, Ιρίνα Σάικ, Λιου Γουεν- αλλά και οι μεταγενέστερες ντίβες του show. Στο επίκεντρο της προσοχής ήταν λοιπόν το super model Μπέλα Χαντίντ, πολύ εντυπωσιακή, μαυρισμένη και κατάξανθη, έχοντας μόλις αντιμετωπίσει τη νόσο του Lyme. Επιπλέον, σε ηλικία 34 ετών έκανε ντεμπούτο το sex symbol Εμιλι Ραταζκόβσκι, ενώ η Καλιφορνέζα Τζασμίν Τουκς παρέλασε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη 9 μηνών!
Η 30χρονη καλλονή Τζίτζι Χαντίντ γοήτευσε άπαντες τυλιγμένη σε ροζ πέταλα, ενώ συμμετείχε και η αθλήτρια μπάσκετ Έιντζελ Ρις. Γενικότερα, το casting επέμεινε σε γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει με κάποιον τρόπο ώστε εξελίχθηκαν σε celebrities. Η μονοδιάστατη λογική της νεαρής Barbie έχει παρέλθει στη διοργάνωση. Ετσι, είδαμε τις πληθωρικές καμπύλες των Πρίσιους Λι, Ασλει Γκράχαμ Εμελίν Χοαρό, κ.α. το τρανς μοντέλο Alex Consani, τη Nεοζηλανδή «νέα Ζιζέλ» Αντζελίνα Κένταλ, την εξωτική Βραζιλιάνα Νταιάν Σόντρε στα 32 της... H Mατίλντα Γκβαρλιάνι π.χ. με το ιδιαίτερο χτένισμα και το περίεργο χαμόγελο επιλέχθηκε ως το πρώτο μοντέλο από τη Γεωργία που πέτυχε εξώφυλλο στη Vogue και χρίστηκε «αγγελάκι». Παρούσες ως nepo babies δίχως τις κλασικές αναλογίες μοντέλου οι Λίλα Μος και Αιρις Λο.
Κυρίες του θεάματος όπως οι τραγουδίστριες Mίσι Ελιοτ, Mάντισον Μπιιρ, Karol G, το φαινόμενο της K-pop Twice ντύθηκαν με Victoria’s Secret και τραγούδησαν. Η ηθοποιός Μπάρμπι Φερέιρα ήταν επίσης εκεί. Εμφανώς πιο μοιραία και αισθησιακή ενζενί, η Αμέλια Γκρέι Χάμλιν, περιζήτητο μοντέλο και tv persona.
Ανάμεσα στους θεατές ήταν η ηθοποιός και style icon Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αλλά και οι ανερχόμενοι stars Ντίλαν Σπράους και Πάτρικ Σβατζενέγκερ που θαύμασαν στο show τις συζύγους τους Μπάρμπαρα Πάλβιν και Αμπι Τσάμπιον.
Τέλος επισημαίνουμε πως τα θεαματικά κοστούμια είχαν την υπογραφή του χολυγουντιανού στυλίστα Law Roach και το μακιγιάζ επιμελήθηκε η κορυφαία Pat Mc Garth. Η Ελληνίδα Ανθή Φακιδάρη δεν κατόρθωσε να λάβει μέρος ξανά στην επίδειξη (προφανώς θεωρήθηκε πως εκπροσωπεί την κλασική ομορφιά της τελειότητας με πράσινα μάτια, χωρίς να έχει γίνει διασημότητα) ενώ απορρίφθηκε ακόμα και η Ιταλίδα καλλονή Μπιάνκα Μπάλτι, στο ίδιο beauty πρότυπο, παρά την συγκινητική εκστρατεία της κατά του καρκίνου.
