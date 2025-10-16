Yπερήφανα sexy με σημαία τη διαφορετικότητα τα «αγγελάκια», η πρώτη έγκυος στο catwalk

Aναμφίβολα πιο κεφάτη και φαντεζί από πέρυσι η πασαρέλα – φαντασίωση της Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη.

Το διασημότερο lingerie parade της υφηλίου -που έχει εξελιχθεί σε κομμάτι της σύγχρονης ποπ κουλτούρας- παραμέρισε τη λογική διαμαρτυρίας «woke» και επέστρεψε στην παράδοση του sexy glam.

Τα λεγόμενα «αγγελάκια» βέβαια κηρύσσουν πλέον λάμψη και πρόκληση μέσα από τη διαφορετικότητά τους. Ηταν εκεί οι αειθαλείς πρώτες διδάξασες – Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόσιο, Κάντις Σουάνεπολ, Τζόαν Σμολς, Μπεχάτι Πρίνσλο, Ντούζεν Κρος, Ιρίνα Σάικ, Λιου Γουεν- αλλά και οι μεταγενέστερες ντίβες του show. Στο επίκεντρο της προσοχής ήταν λοιπόν το super model Μπέλα Χαντίντ, πολύ εντυπωσιακή, μαυρισμένη και κατάξανθη, έχοντας μόλις αντιμετωπίσει τη νόσο του Lyme. Επιπλέον, σε ηλικία 34 ετών έκανε ντεμπούτο το sex symbol Εμιλι Ραταζκόβσκι, ενώ η Καλιφορνέζα Τζασμίν Τουκς παρέλασε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη 9 μηνών!