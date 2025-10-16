Οι άγγελοι της Victoria's Secret έλαμψαν ξανά: Η θριαμβευτική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ

Θριαμβευτικά σχόλια συγκέντρωσε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης η πασαρέλα που έκαναν το βράδυ της Τετάρτης οι «άγγελοι» της Victoria's Secret στη Νέα Υόρκη.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς η Μπέλα Χαντίντ, η οποία επέστρεψε μετά την τελευταία περιπέτεια που είχε με την υγεία της καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme.

Φορώντας ένα κατακόκκινο σετ εσωρούχων και ίδιου χρώματος ζαρτιέρες ήταν αυτή που άνοιξε την εκδήλωση για την οποία η Daily Mail σχολίασε ότι άφησε πίσω της τη woke προσέγγιση.