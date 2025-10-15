Όταν η Δήμητρα Παπαδοπούλου βλέπει τους Απαράδεκτους: «Τόσο θάρρος, τόσο θράσος»

Στον αέρα του Πρωινού με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, το πρωινό της Τετάρτης, με αφορμή την θεατρική πρεμιέρας παράστασης την οποία και σκηνοθετεί για δεύτερη σεζόν.

Μέσα σε όλα, ωστόσο, η δημοφιλής δημιουργός γύρισε πίσω στο χρόνο και μίλησε για τη θρυλική πια κωμική σειρά “Απαράδεκτοι” που προβάλλεται και πάλι σε επανάληψη από το Μεγάλο Κανάλι.

Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Παπαδοπούλου δήλωσε αρχικά πως “με πολλούς Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς γελάω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ένας που γελάω όποτε τον βλέπω. Με κάνει και γελάω πολύ γιατί έχει και κάτι που μου πάει πολύ, στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Αυτό το πολύ ήσυχο. Γενικά, όμως, πολλοί άνθρωποι είναι καλοί στο να βγάλουν γέλιο”.

“Λατρεύω τους Απαράδεκτους, όποτε πέσει μπροστά μου δηλαδή το σίριαλ θα το δω και όποτε το δω, θα κοιτάξω άναυδη το θάρρος και το θράσος μας”.

“Το λατρεύω! Είναι μια σειρά που αγαπάω πάρα πολύ και την ξεχωρίζω. Ακόμα και αντικειμενικά να το δω, όσο μπορώ να γίνω αντικειμενική, μ’ αρέσει πάρα πολύ και ακόμα μπορώ να δω κάτι και να γελάσω πολύ” συμπλήρωσε, επίσης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.