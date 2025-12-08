Tα καλσόν αναβαθμίζονται σε κυρίαρχο «it accessory», παρελαύνουν δαντελένια και όχι μόνο

Τα αδιαφανή, «οπάκ» καλσόν στο δημοφιλές μαύρο χρώμα μας λένε αντίο; Σίγουρα πάντως περνούν στο περιθώριο από πλευράς επίκαιρων fashion trends.

Tη χειμερινή σαιζόν που διανύουμε, μετά το ηχηρό σύνθημα της καλιφορνέζας καλλονής Κένταλ Τζένερ στην καμπάνια της Calzedonia, η δαντέλα στα πόδια είναι super hot. Ακολουθώντας το γενικότερο «lace fever» στο διεθνές στερέωμα της μόδας, οι γυναίκες ξανασκέφτονται τις επιλογές τους.

Το καλσόν αναβαθμίζεται σε κυρίαρχο αξεσουάρ. Μπορεί να αλλάξει ένα απλό πολυφορεμένο μαύρο φόρεμα και να δείξει πολύ πιο αισθησιακή μια δερμάτινη φούστα. Η χρήση του επισκιάζει ακόμα και τα παπούτσια ή τα κοσμήματα, ως πανίσχυρο must have.

Σε διάσημες πασαρέλες είδαμε υπέροχες μαύρες δαντέλες σε καλσόν ή leggings, αλλά εντοπίσαμε επίσης χρώματα όπως εκρού, μοβ, καφέ και κόκκινο σε δαντέλες και μονοχρωματικές διαφάνειες, καθώς και διχτάκια, ανάγλυφα logos, ακόμα και το θολό γκρι «φιμέ» που πλησιάζει στον τόνο του δέρματος και το έχουμε συνδέσει με τις… γιαγιάδες μας. Valentino, Isabel Marant, Gucci, Alexander Mc Queen και προσιτές αλυσίδες κατανάλωσης δηλώνουν ένθερμοι οπαδοί αυτής της … αλλαγής πλεύσης.

Δείτε εικόνες και ανανεωθείτε εν όψει Χριστουγέννων.