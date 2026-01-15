Μουσικό άρμα και Τελάλισσα θα μεταφέρουν το μήνυμα της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

«Ακούσατε, ακούσατε…»

Αυτή τη γνώριμη φράση και αισιόδοξη νότα χαράς και αισιοδοξίας, που εκπέμπει η μεγάλη γιορτή της Πάτρας, θα ηχήσει από αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Φέτος Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού θα είναι η Μαρία Αγουρίδη που με την εξωστρεφή παρουσία της έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου στον συγκεκριμένο ρόλο. Η Μαρία Αγουρίδη θα διαλαλήσει το ευφρόσυνο μήνυμα της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 καλώντας τον κόσμο να κατέβει στον δρόμο το Σάββατο 16 Ιανουαρίου τόσο το πρωί στην παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών όσο και στην Τελετή Έναρξης στην πλατεία Γεωργίου Α΄ για να υποδεχτούμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας γιορτή.

Παρασκευή 16.1.2026 από 10:00-13:00 & από 18:00 έως 21:00.

Αναχώρηση Μουσικού Άρματος με Τελάλη από Καρναβαλικό Εργαστήριο Πετρωτού, με πορεία : Πετρωτό - Πατρών Κλάους -Γούναρη -Κορίνθου -Κιλκίς -Κωνσταντινουπόλεως-Αράτου-Κανακάρη-Παπαφλέσσα-Κορίνθου-Κολοκοτρώνη -Όθωνος Αμαλίας-Ερμού-Κορίνθου-Αγ.Νικολάου- Αγ. Γεωργίου (25ης Μαρτίου)-Γερμανού -Ταμπάχανα -Μαρούδα -Πατρών Κλάους -Πετρωτό.

Η τελάλισσα θα έχει τον δικό της ρόλο και στη καθιερωμένη παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.