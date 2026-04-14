Το νέο ξανθό: Ο Δημήτρης Γιαννέτος υπογράφει το blond makeover της Τζίτζι Χαντίντ

Η Αμερικανίδα καλλονή με καινούριο hair look σε σχήμα C από τον Ελληνα expert
Τι σας λέγαμε; Τα trends στα ξανθά μαλλιά επιβάλλουν πιο γλυκές και θερμές αποχρώσεις, παραμερίζοντας την εμμονή με τις ψυχρές και τις ash βαφές.
Ο Ελληνας celebrity stylist Δημήτρης Γιαννέτος έκανε λοιπόν πάλι ξανθιά την 30χρονη καλλονή Τζίτζι Χαντίντ επιβεβαιώνοντας αυτή τη λογική.
Με έδρα το Mπέβερλι Χιλς και πιστές πελάτισσες τις Αμάλ Κλούνει, Ντέμι Μουρ, Σίντι Κρόφορντ, Κιμ Καρντάσιαν, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Χάιντι Κλουμ κ.α. σημειώνει τεράστια επιτυχία στην αμερικάνικη σόουμπιζ. To 30χρονο super model -που ζει ένα μεγάλο έρωτα με τον ηθοποιό Μπράντλει Κούπερ- εμπιστεύθηκε ξανά τον περιζήτητο Dimitris. Αν και τρεις μήνες πριν την έκανε μελαχρινή, επέστρεψε τώρα στο λαμπερό χρώμα που την καθιέρωσε.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του κομμωτή στο Instagram τη χτένισε με «γυριστές καμπύλες» σε σχήμα C, βασισμένος σε κούρεμα όπου τα μαλλιά κυματίζουν σαν φτερά. Όπως θα παρατηρήσετε, οι ρίζες είναι πιο σκούρες από την κατάληξη.
«C-Curl- Gurl” for beautiful @gigihadid !
Soft blowout w a C shape bend at the ends
And a feathery mid length blunt cut!» έγραψε στο διαδίκτυο.
Η Τζίτζι μάλιστα απάντησε ευχαριστώντας τον που επανέφερε το style που της ταιριάζει.
