Το νέο ξανθό: Ο Δημήτρης Γιαννέτος υπογράφει το blond makeover της Τζίτζι Χαντίντ

Τι σας λέγαμε; Τα trends στα ξανθά μαλλιά επιβάλλουν πιο γλυκές και θερμές αποχρώσεις, παραμερίζοντας την εμμονή με τις ψυχρές και τις ash βαφές.

Ο Ελληνας celebrity stylist Δημήτρης Γιαννέτος έκανε λοιπόν πάλι ξανθιά την 30χρονη καλλονή Τζίτζι Χαντίντ επιβεβαιώνοντας αυτή τη λογική.

Με έδρα το Mπέβερλι Χιλς και πιστές πελάτισσες τις Αμάλ Κλούνει, Ντέμι Μουρ, Σίντι Κρόφορντ, Κιμ Καρντάσιαν, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Χάιντι Κλουμ κ.α. σημειώνει τεράστια επιτυχία στην αμερικάνικη σόουμπιζ. To 30χρονο super model -που ζει ένα μεγάλο έρωτα με τον ηθοποιό Μπράντλει Κούπερ- εμπιστεύθηκε ξανά τον περιζήτητο Dimitris. Αν και τρεις μήνες πριν την έκανε μελαχρινή, επέστρεψε τώρα στο λαμπερό χρώμα που την καθιέρωσε.