«Σενιορίτα»: Καινούριο μυθιστόρημα από την πολυβραβευμένη Πατρινή συγγραφέα Ερση Σωτηροπούλου

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτάσεις ανάγνωσης το φετινό Πάσχα
Παραμένει μια από τις ασυμβίβαστες φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό της.
Η Ερση Σωτηροπούλου, προερχόμενη από επιφανή οικογένεια της αλλοτινής αστικής Πάτρας, μόλις κυκλοφόρησε μια καινούρια νουβέλα με φόντο το Μεξικό, προσελκύοντας αυτόματα την προσοχή. Το εντυπωσιακό εξώφυλλο υπογράφει ο σκηνογράφος Πάρις Μέξης.
H «Σενιορίτα» κινείται μεταξύ ελπίδας και διαψεύσεων. Η κεντρική ηρωίδα περπατάει μέσα σε παραζάλη σε εξωτικό σκηνικό. Όπως διαβάζουμε στην περίληψη:
Η taqueria είχε σχεδόν αδειάσει. Όλες οι µάσκες γύρω της τώρα χαµογελούσαν µε φρύδια τσιγκέλια και στόµατα κόκκινα σαν βράγχια ψαριού. Έπρεπε να θυµηθεί. Να θυµηθεί τι; Κάτι. Ήταν πολύ σηµαντικό. Κάτι που σκεφτόταν πριν. Πριν; Πότε πριν; Πριν από τι;
Μια γυναίκα, µπλεγµένη τυχαία στην ατµόσφαιρα γιορτής στους δρόµους της Πόλης του Μεξικού.
Στη µια πλευρά της Avenida οι µάσκες, οι χοροί του καρναβαλιού, η αχαλίνωτη λαγνεία. Στην άλλη, την «κακή πλευρά», η Σενιορίτα προσπαθεί να προσανατολιστεί σε µια παρέλαση τρόµου, σκέφτεται την ταπείνωση του θανάτου, φυσάει το πένθος από τα πνευµόνια της και αγνοεί τις συστάσεις να µη βγαίνει µόνη της τη νύχτα – εξάλλου, τι πιο επικίνδυνο από τις εικόνες που ξεβράζει το ανυπάκουο, χαοτικό και επικίνδυνα ζωντανό µυαλό της;
Η Ερση Σωτηροπούλου σπούδασε φιλοσοφία και πολιτιστική ανθρωπολογία στη Φλωρεντία και εργάστηκε ως µορφωτική σύµβουλος στην ελληνική πρεσβεία στη Ρώµη. Έχει εκδώσει µυθιστορήµατα, νουβέλες, συλλογές διηγηµάτων και ποίηση. Έχει γράψει σενάρια και έχει πειραµατιστεί µε διάφορα εκφραστικά µέσα, κυρίως στον χώρο της οπτικής και συγκεκριµένης ποίησης.
Έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος και µε το Βραβείο του περιοδικού Διαβάζω για το µυθιστόρηµα “Ζιγκ ζαγκ στις νεραντζιές” (Εκδόσεις Πατάκη, επανέκδοση, 2020), µε το Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών για το µυθιστόρηµα “Εύα” (Εκδόσεις Πατάκη, 2009), που ήταν επίσης υποψήφιο στη γαλλική του έκδοση για το Prix du Livre Europeen, µε το Κρατικό Βραβείο Διηγήµατος για τη συλλογή “Να νιώθεις µπλε, να ντύνεσαι κόκκινα” (Εκδόσεις Πατάκη, 2011) και µε το Βραβείο Ποίησης Dante Alighieri στην Ιταλία. Το µυθιστόρηµά της “Τι µένει από τη νύχτα” (Εκδόσεις Πατάκη, 2015) απέσπασε στη Γαλλία το Βραβείο Μεσόγειος Καλύτερου Ξένου Μυθιστορήµατος (Prix Mediterranee Etranger).
