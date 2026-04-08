«Σενιορίτα»: Καινούριο μυθιστόρημα από την πολυβραβευμένη Πατρινή συγγραφέα Ερση Σωτηροπούλου

Παραμένει μια από τις ασυμβίβαστες φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό της.

Η Ερση Σωτηροπούλου, προερχόμενη από επιφανή οικογένεια της αλλοτινής αστικής Πάτρας, μόλις κυκλοφόρησε μια καινούρια νουβέλα με φόντο το Μεξικό, προσελκύοντας αυτόματα την προσοχή. Το εντυπωσιακό εξώφυλλο υπογράφει ο σκηνογράφος Πάρις Μέξης.

H «Σενιορίτα» κινείται μεταξύ ελπίδας και διαψεύσεων. Η κεντρική ηρωίδα περπατάει μέσα σε παραζάλη σε εξωτικό σκηνικό. Όπως διαβάζουμε στην περίληψη:

Η taqueria είχε σχεδόν αδειάσει. Όλες οι µάσκες γύρω της τώρα χαµογελούσαν µε φρύδια τσιγκέλια και στόµατα κόκκινα σαν βράγχια ψαριού. Έπρεπε να θυµηθεί. Να θυµηθεί τι; Κάτι. Ήταν πολύ σηµαντικό. Κάτι που σκεφτόταν πριν. Πριν; Πότε πριν; Πριν από τι;