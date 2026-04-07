Λυρική: Η ιστορική «Κάρμεν» της Οπερά Κομίκ με την Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη

Παριζιάνικο άρωμα στο μεγάλο, μελοδραματικό ραντεβού της άνοιξης στην Αθήνα.

Mόλις 12 παραστάσεις της «Κάρμεν» αναμένονται από την Εθνική Λυρική Σκηνή, μιας μοναδικής παραγωγής που αναβιώνει ην ιστορική πρώτη παρουσίαση του δημοφιλούς έργου του Ζωρζ Μπιζέ, το 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού.

Εκκίνηση από 30/4 και θυμηθείτε ότι στις πέντε βραδιές συμμετέχει η κορυφαία Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη. Πέρα από τους λάτρεις της όπερας, ανυπομονούν πάντως και οι λάτρεις της μόδας, καθώς τα κοστούμια είναι του διάσημου Γάλλου σχεδιαστή Christian Lacroix.

Όπως έγραψε η ίδια η Βασιλική Καραγιάννη στο διαδίκτυο: «Το ντεμπούτο μου ως Μικαέλλα στην αγαπημένη όλων Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζε, έρχεται σύντομα στην Greek National Opera – Εθνική Λυρική Σκηνή , σε μια μοναδική ιστορική παραγωγή του 1875! Η ανασύνθεση της παγκόσμιας πρώτης του έργου, με πιστή αναπαράσταση των σκηνικών και της σκηνοθεσίας. Τα εισιτήρια κοντεύουν να εξαντληθούν!σας ευχαριστούμε! Οι ημερομηνίες των παραστάσεων μου: 30 Απριλίου, 3,24,26,28 Μαΐου! Μαέστρος μας είναι ο υπέροχος Κωνσταντίνος Τερζάκης ενώ σκηνοθέτης ο Ρομάν Ζιλμπέρ! I can’t wait».