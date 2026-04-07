Λυρική: Η ιστορική «Κάρμεν» της Οπερά Κομίκ με την Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη

Αναβιώνει η παράσταση του 1875 ενώ τα κοστούμια είναι του αξεπέραστου couturier Christian Lacroix
Παριζιάνικο άρωμα στο μεγάλο, μελοδραματικό ραντεβού της άνοιξης στην Αθήνα.
Mόλις 12 παραστάσεις της «Κάρμεν» αναμένονται από την Εθνική Λυρική Σκηνή, μιας μοναδικής παραγωγής που αναβιώνει ην ιστορική πρώτη παρουσίαση του δημοφιλούς έργου του Ζωρζ Μπιζέ, το 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού.
Εκκίνηση από 30/4 και θυμηθείτε ότι στις πέντε βραδιές συμμετέχει η κορυφαία Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη. Πέρα από τους λάτρεις της όπερας, ανυπομονούν πάντως και οι λάτρεις της μόδας, καθώς τα κοστούμια είναι του διάσημου Γάλλου σχεδιαστή Christian Lacroix.
Όπως έγραψε η ίδια η Βασιλική Καραγιάννη στο διαδίκτυο: «Το ντεμπούτο μου ως Μικαέλλα στην αγαπημένη όλων Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζε, έρχεται σύντομα στην Greek National Opera – Εθνική Λυρική Σκηνή , σε μια μοναδική ιστορική παραγωγή του 1875! Η ανασύνθεση της παγκόσμιας πρώτης του έργου, με πιστή αναπαράσταση των σκηνικών και της σκηνοθεσίας. Τα εισιτήρια κοντεύουν να εξαντληθούν!σας ευχαριστούμε! Οι ημερομηνίες των παραστάσεων μου: 30 Απριλίου, 3,24,26,28 Μαΐου! Μαέστρος μας είναι ο υπέροχος Κωνσταντίνος Τερζάκης ενώ σκηνοθέτης ο Ρομάν Ζιλμπέρ! I can’t wait».
Την ανασύνθεση υπογράφει το Παλατσέτο Μπρου Τζάνε – Κέντρο Γαλλικής Ρομαντικής Μουσικής. Ο Γάλλος αρχιμουσικός Ρομάν Ζιλμπέρ έχει συνεργαστεί με τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα, όπως οι όπερες Βαρκελώνης, Νάπολης, Ντάλας, Μπορντό, Βερσαλλιών, των Φεστιβάλ Αιξ αν Προβάνς, Μπάντεν-Μπάντεν κ.α. Αντλώντας στοιχεία από εικαστικές πηγές της εποχής, ανασυντίθεται ένας σκηνικός κόσμος με ζωγραφισμένα τελάρα και προοπτικές, ενώ ο φωτισμός μέσα από σύγχρονα μέσα επιχειρεί να ανακαλέσει τη θερμή ατμόσφαιρα του φωταερίου. Ο Christian Lacroix επαναφέρει τα αυθεντικά, πρώτα κοστούμια μέσα από ένα φίλτρο θεατρικότητας και ποιητικής ατμόσφαιρας.
Τον διάσημο, πρωταγωνιστικό ρόλο της «Κάρμεν» μοιράζονται η Γαλλίδα μεσόφωνος Γκαέλ Αρκέζ, η Γεωργιανή μέτζοσοπράνο Ανίτα Ρατσβελισβίλι και η Γαλλοελβετίδα μεσόφωνος Μαρίνα Βιόττι- όλες περιζήτητες διεθνώς με εντυπωσιακά βιογραφικά.
Τον ρόλο του Δον Χοσέ ανέλαβαν οι εκλεκτοί τενόροι Τσαρλς Καστρονόβο και Αντρέα Καρέ. Η Βασιλική Καραγιάννη υποδύεται τη «Μικαέλα» εναλλάξ με τις Μαριλένα Στριφτόμπολα και Μαρία Μητσοπούλου.
Σπεύστε για εισιτήρια προβλέπεται sold out.
30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28 Μαΐου & 4 Ιουνίου. Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ
Kέιτ Μίντλετον: Τα αξεσουάρ που ανανέωσαν παλιό της φόρεμα για την Κυριακή του Πάσχα
Mιλάνο: Πυρετώδης προετοιμασία για το Vogue World το Σεπτέμβριο, «εγκέφαλος» η Αννα Γουίντουρ
Καραμπέτη: «Μήδεια», 3 δεκαετίες μετά- Tελειώνουν τα εισιτήρια για Αθήνα, στάση και στην Ολυμπία
