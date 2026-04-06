Καραμπέτη: «Μήδεια», 3 δεκαετίες μετά- Tελειώνουν τα εισιτήρια για Αθήνα, στάση και στην Ολυμπία

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια και τραγωδός επιστρέφει στο συγκλονιστικό ρόλο που σφράγισε την πορεία της
Οι θεατρόφιλοι ανυπομονούν για την καλοκαιρινή παράσταση «Μήδεια» με τη σφραγίδα του διάσημου Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς.
Καταρχήν, στον ομώνυμο ρόλο θα δουν ξανά την κορυφαία Καρυοφιλλιά Καραμπέτη, 29 χρόνια μετά τη θρυλική εκδοχή της Νικαίτης Κοντούρη για το Εθνικό Θέατρο (1997).
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες της μίνι περιοδείας καθώς και ότι κιόλας εξαντλούνται τα εισιτήρια για τα θέατρα σε Βύρωνα και Λυκαβηττό.
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται μια καινούρια ανάγνωση του έργου, με επίκεντρο την ανθρώπινη διάσταση. Η Μήδεια κουβαλά στη σκηνή το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο, αναδεικνύοντας την τραγική ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία του κειμένου. Ο Μιλιβόγιεβιτς διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες - Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να πλησιάσει τη συγκλονιστική ηρωίδα.
Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.
Πλάι στην Καραμπέτη εμφανίζονται οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και Ρένη Πιττακή ενώ η ζωντανή του Δημήτρη Καμαρωτού θα διατρέχει το θέαμα.
Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός/Κίνηση: Amalia Bennett/ Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα/Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος/Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος/ Παραγωγή «Λυκόφως».
*Η τουρνέ ξεκινάει στις 5 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιλαμβάνει συνολικά 11 στάσεις, ανάμεσα στις οποίες και το Θέατρο Φλόκα της Ολυμπίας στις 4 Αυγούστου.
