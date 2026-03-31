Οι μελωδίες του Ενιο Μορικόνε στο Παλλάς από το γυναικείο ensemble Le Muse

Η κοσμογυρισμένη ιταλική ορχήστρα παρουσιάζει 18/5 τα σάουντρακς από τα φιλμ «Κάποτε στην Αμερική», «Μαλένα» κ.α.

Ποιος λέει όχι στα πιο αγαπημένα σάουντρακς του θρυλικού Ιταλού μουσουργού Εnnio Morricone; To κοσμογυρισμένο, ορχηστρικό ensemble Le Muse που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες και η εξαιρετική σοπράνο Daniela Placci, μας καλούν να τα απολαύσουμε ζωντανά, στις 18 Μαίου στο «Παλλάς», στην καρδιά της Αθήνας. Η ορχήστρα που δημιουργεί διαρκώς sold out στην Ιταλία, έχει εμφανιστεί από το Λος Αντζελες και το Σαν Φραντσίσκο μέχρι Μουμπάι και Τορόντο. Παρουσιάζει τις διάσημες μελωδίες των ταινιών «Σινεμά ο Παράδεισος», «Malena», «Η Αποστολή», «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Κάποτε στη Δύση», «Sacco and Vanzetti», «Κάποτε στην Αμερική» κ.α. αναδεικνύοντας την οικουμενική δύναμη της μουσικής του Μορικόνε.

Ο ονομαστός συνθέτης και μαέστρος που μάγεψε το παγκόσμιο κοινό, κέρδισε 2 Όscars, 3 βραβεία Grammy, 4 Χρυσές Σφαίρες. Επιπλέον απέσπασε δύο βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και τον Χρυσό Λέοντα Βενετίας, ενώ έχουν πουληθεί διεθνώς πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκοι του. Οι συνθέσεις του έχουν συναρπάσει ολόκληρες γενιές και καλύπτουν διάφορα μουσικά είδη, καθιστώντας τον πιο σημαντικό συνθέτη κινηματογράφου όλων των εποχών. Γεννημένος στη Ρώμη επένδυσε με τις μελωδίες του πάνω από 500 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Στη συναυλία, προβάλλονται εικόνες και στιγμιότυπα από τις πιο δημοφιλείς ταινίες των Sergio Leone, Federico Fellini, Giuseppe Tornatore και Francis Ford Coppola, συνοδευόμενα από την σύντομη αφήγηση για τη ζωή και το έργο του.