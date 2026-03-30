Ο «δικός μας» Σπύρος Κουβαράς σε ουτοπικό κήπο σωμάτων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Διαμόρφωσε την καλλιτεχνική του ταυτότητα στο Παρίσι και συνέβαλε στην τελετή έναρξης 2023 του Πατρινού Καρναβαλιού
«Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων» του πατρινής καταγωγής χορογράφου Σπύρου Κουβαρά θα παρουσιαστεί 16-21 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η νέα δημιουργία του θα αποδοθεί από την καθιερωμένη ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού «Synthesis 748 Dance Co.» στη Σκηνή Ωμέγα του μνημειακού μεγάρου.
Η παράσταση βασίζεται σε ιδέα και σκηνικό σχεδιασμό από τον ίδιο, με πρωτότυπη μουσική του Θανάση Κουντέρη. Θα τον δούμε επί σκηνής μαζί με τις χορεύτριες Μάγδα Αργυρίδου και Σεμίνα Ρίζου.
«Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων» είναι εμπνευσμένος από τον ομώνυμο εμβληματικό πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος και αφορά στην επιθυμία και την εγγύτητα.
Προτάσσει την ιδέα ότι οι απολαύσεις δεν αποτελούν εκτροπή ή αμαρτία, αλλά μια φυσική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Επί σκηνής ένας αναδυόμενος τόπος αποκαλύπτεται, στον οποίο οι αισθήσεις περιπλανώνται μεταξύ ιερού και βέβηλου, φύσης και τεχνολογίας, φαντασίας και πραγματικότητας.
Μέσα από τη μνήμη, το αρχέτυπο και το ασυνείδητο, παρακολουθούμε έναν χορό επιβίωσης. Εκεί οι ερμηνευτές δεν είναι απλώς οντότητες, αλλά «κινητικοί κήποι» που μοιάζουν να προσδοκούν μια αργοπορημένη αναγέννηση.
Καλούμαστε σε ένα βιβλικό φτερούγισμα που θέτει καίριο ερώτημα: πού βρίσκονται η καθαρή χαρά και η ευδαιμονία, όταν όλα γύρω μας τελούν υπό κατάρρευση;
Ο Σπύρος Κουβαράς μεγάλωσε στην πόλη μας και έφυγε για την Αθήνα μετά το Λύκειο. Μετά από κάποια χρόνια σπουδών στις εφαρμοσμένες τέχνες στην Αθήνα, σπούδασε χορό και έζησε για πάνω από δέκα χρόνια. Εκεί ίδρυσε την ομάδα Synthesis 748 Dance Co. το 2010. Από το 2017 ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Μορφές της διεθνούς τέχνης όπως οι Γιάννης Κουνέλλης Marcel Duchamp, I. Xenakis τον έχουν επηρεάσει βαθιά. Εχουμε δει δουλειά του σε συνεργασία μέσω ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Act κ.α. ενώ το 2023 σκηνοθέτησε δρώμενο για την τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού.
Αν σας αρέσουν τα ιδιαίτερα χορευτικά θεάματα με πειραμαρική ματιά, σπεύστε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr