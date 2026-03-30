Ο «δικός μας» Σπύρος Κουβαράς σε ουτοπικό κήπο σωμάτων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Διαμόρφωσε την καλλιτεχνική του ταυτότητα στο Παρίσι και συνέβαλε στην τελετή έναρξης 2023 του Πατρινού Καρναβαλιού

«Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων» του πατρινής καταγωγής χορογράφου Σπύρου Κουβαρά θα παρουσιαστεί 16-21 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η νέα δημιουργία του θα αποδοθεί από την καθιερωμένη ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού «Synthesis 748 Dance Co.» στη Σκηνή Ωμέγα του μνημειακού μεγάρου. Η παράσταση βασίζεται σε ιδέα και σκηνικό σχεδιασμό από τον ίδιο, με πρωτότυπη μουσική του Θανάση Κουντέρη. Θα τον δούμε επί σκηνής μαζί με τις χορεύτριες Μάγδα Αργυρίδου και Σεμίνα Ρίζου.