Σαν Μεξικάνικη σαπουνόπερα η καινούρια διαφήμιση των Ζara, πρωταγωνιστεί η Κρίστι Τέρλιγκτον

Κυκλοφόρησε ακόμα μια καμπάνια για ειδική capsule συλλογή των πολυκαταστημάτων Zara. Λόγω της αλματώδους εξέλιξης του σχεδιαστή Willy Chavarria με τις μεξικάνικες ρίζες , που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ανακοινώθηκε ακόμα μια σύμπραξη με luxury όνομα, μετά από εκείνη με τον John Galliano.

O Chavarria, που έχει προυπηρεσία στον Calvin Klein, υποστηρίζει τώρα τα έντονα χρώματα και prints σε ρούχα και αξεσουάρ. Δημιουργεί για την ισπανική αλυσίδα tailoring με θεατρικότητα, μπλούζες με φιόγκους, crop τζάκετ εργασίας αλλά και boxy βαμβακερά φορέματα με έντονα χρυσά κοσμήματα και παστέλ kitten ψηλοτάκουνα. Πρόκειται για το style Vatissimo που αποτυπώνει την ένωση συντρόφων και φίλων στην κουλτούρα των Chicano . Σε αυτό το ύφος δημιουργήθηκε η διαφημιστική εκστρατεία από τον Glen Luchford. Εμπνευσμένη από τις Μεξικάνικες σαπουνόπερες έχει πρωταγωνιστές τη βετεράνο του μόντελινγκ Κρίστι Τέρλιγκτον και το γόη ηθοποιό Αλμπέρτο Γκουέρα. Ενταση, τσακωμοί και μια γυναίκα που αγωνιά για τις πέρλες της μπήκαν στο φιλμάκι. Το ήθελα πολύ σικ, δραματικό και χιουμοριστικό δήλωσε ο guest designer.