«Beauty and the Bag»: Πιο ερωτικές από ποτέ Κέιτ Μος και Εμιλι Ραταζκόβσκι

Η καινούρια Gucci καμπάνια αναπολεί απροκάλυπτα την εποχή του Tom Ford στο τιμόνι του οίκου
«Ανάβουν φωτιές» Κέιτ Μος και Εμιλι Ραταζκόβσκι.
Πιο sexy από ποτέ, με ερεθιστικά προκλητικά βλέμματα και σκοτεινό μακιγιάζ, αλλά και γυμνά μέρη του κορμιού τους, εμφανίζονται στην καινούρια καμπάνια των Gucci bags. H 52χρονη Βρετανίδα και η 34χρονη Αμερικανίδα αποδεικνύουν ακόμα μια φορά πως ξέρουν καλά να αποπλανούν το φωτογραφικό φακό.
Μετά τα αποκαλυπτικά τους looks στο πρόσφατο Gucci show του Μιλάνου, οι δυο κυρίες στέφθηκαν μούσες του νέου creative director Demna Gvasalia. Αποφασισμένος να επαναφέρει τον αισθησιασμό της εποχής του Tom Ford επέλεξε εκείνες που έχουν υποκριτικές ικανότητες μπροστά στην κάμερα. Δείχνουν λοιπόν πολύ ερωτικές επειδή κρατούν τις συγκεκριμένες τσάντες. Επιπλέον, κηρύσσουν στροφή στα nineties.
Ως «ενστικτώδη σύνδεσμο πόθου και αντικειμένου» περιγράφει ο ιταλικός οίκος την όλη αίσθηση της καμπάνιας. Με τίτλο «Beauty and the Bag» και με την υπογραφή των Mert Alas και Marcus Piggott, οι Gucci bags εξελίσσονται σε βασικό στοιχείο ταυτότητας και ερωτικής διάθεσης.
Μιλάμε για τη σειρά Borsetto (κοινώς μπαουλάκι) και την hobo κατηγορία Giglio. Λανσάρονται σε παραλλαγές από καμβά με το λογότυπο GG, καφέ σουέτ και μαύρο δέρμα.
Η καμπάνια περιλαμβάνει και τα videos του Bardia Zeinali, όπου οι τσάντες πολλαπλασιάζονται, περιβάλλοντας τις πρωταγωνίστριες ως φαντασίωση.
