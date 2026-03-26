«Beauty and the Bag»: Πιο ερωτικές από ποτέ Κέιτ Μος και Εμιλι Ραταζκόβσκι

«Ανάβουν φωτιές» Κέιτ Μος και Εμιλι Ραταζκόβσκι.

Πιο sexy από ποτέ, με ερεθιστικά προκλητικά βλέμματα και σκοτεινό μακιγιάζ, αλλά και γυμνά μέρη του κορμιού τους, εμφανίζονται στην καινούρια καμπάνια των Gucci bags. H 52χρονη Βρετανίδα και η 34χρονη Αμερικανίδα αποδεικνύουν ακόμα μια φορά πως ξέρουν καλά να αποπλανούν το φωτογραφικό φακό.

Μετά τα αποκαλυπτικά τους looks στο πρόσφατο Gucci show του Μιλάνου, οι δυο κυρίες στέφθηκαν μούσες του νέου creative director Demna Gvasalia. Αποφασισμένος να επαναφέρει τον αισθησιασμό της εποχής του Tom Ford επέλεξε εκείνες που έχουν υποκριτικές ικανότητες μπροστά στην κάμερα. Δείχνουν λοιπόν πολύ ερωτικές επειδή κρατούν τις συγκεκριμένες τσάντες. Επιπλέον, κηρύσσουν στροφή στα nineties.