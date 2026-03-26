Ούμα Θέρμαν: Χαρούμενη, super stylish και κόντρα στη βία στη νέα της φωτογράφιση

Στο κατώφλι των 56 της χρόνων, η πανύψηλη star Ούμα Θέρμαν παρουσιάζεται ως ageless style icon από το περιοδικό InStyle. Mάλιστα στο εξώφυλλο αποκαλείται «Ασταμάτητη».

Η αξεπέραστη μούσα του Ταραντίνο, έχει πυκνώσει τελευταία τις δημόσιες εμφανίσεις της λόγω της επερχόμενης ταινίας «Pretty Lethal», ένα θρίλερ που γυρίστηκε στη Βουδαπέστη και συνδυάζει μπαλέτο, βία, αντιβία και παράνοια. (Την παρακολουθούμε ανάμεσα σε μπαλαρίνες, οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί σε ένα απομακρυσμένο μπαρόκ πανδοχείο).

Οπως περιέγραψε στη συνέντευξή της για την ιστορία του φιλμ: «Είναι κοριτσίστικη, αλλά και άγρια. Είναι φρικιαστική, αστεία και συνταρακτική. Είναι τόσο υπερβολική, που ξεπερνά κάθε όριο». Πρόσθεσε όμως, παρά την σύνδεση του ονόματός της με τις περιπέτειες του Ταραντίνο: «Στην πραγματικότητα, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η βία. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει».

Οι φωτογραφίες της στο InStyle αποδεικνύουν πως συγκαταλέγεται στις γυναίκες που φορούν τις τάσεις και δεν τις φορούν εκείνες. Ανέκαθεν ήταν μια Αμερικανίδα με ευρωπαική γοητεία και ατέλειωτη κορμοστασιά. Μητέρα τριών παιδιών, είχε παντρευτεί τους διάσημους ηθοποιούς Γκάρι Ολντμαν και Ιθαν Χοκ.

Το λευκό σατινέ κοστούμι Brunello Cuccinelli με το φαρδύ παντελόνι εντυπωσιάzει πάνω της. To μαύρο σμόκιν Ferragamo συνδυάζεται με εσωτερικό σουτιέν. Οι τόνοι του μπλε με ετικέτα Chloe (διάφανη μπλούζα και σουρωτό παντελόνι) με κυρίαρχο αξεσουάρ ξύλινα σαμπό επιβεβαιώνουν πως μπορεί να δείχνεις αριστοκρατική με seventies αισθητική. Τέλος, το γαλάζιο σετ – maxi φόρεμα + μαντό- Prabal Gurung είναι φτιαγμένο για φινετσάτο red carpet.