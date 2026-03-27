Ποια Ντούα Λίπα; Mαγευτική η Ανθή Φακιδάρη στο Μιλάνο για την «Eclettica» της Bulgari

Το ολοκαίνουριο, εκθαμβωτικό κεφάλαιο της Bulgari τιτλοφορείται «Eclettica» και μόλις παρουσιάστηκε στη Villa Arconati του Μιλάνου.

Η high end συλλογή περιλαμβάνει 150 απίθανα κομμάτια, ανάμεσα στα οποία 9 capolavori (δηλαδή αριστουργήματα) και 50 δημιουργίες κόστους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σχεδιάστηκαν ως έργα απαράμιλλης δεξιοτεχνίας με έμπνευση ζωγραφική- γλυπτική- αρχιτεκτονική και βασικές επιρροές την art deco και τη ρωμαική αρχαιότητα.

Ο ίδιος ο οίκος περιγράφει ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα «artmanship». Η επίσημη προβολή της συλλογής περιλάβανε μουσικούς και χορευτές, τρισδιάστατες οθόνες και μοντέλα που φορούσαν τα κοσμήματα σε συνδυασμό με δημιουργίες του Francesco Murano. Εκεί ήταν και οι διάσημοι πρεσβευτές του bradn Nτούα Λίπα, Αν Χάθαγουέι, Τζέικ Τζίλενχαλ, Πριάνκα Τσόπρα, Λιου Γιφέι κ.α. που φωτογραφήθηκαν με τα είδη Eclettica και απόλαυσαν δεόντως το θεαματικό dinner event.