Chanel bag 25 με ambassador τη Μάργκο Ρόμπι, guest star η Κάιλι Μινόγκ

Βομβαρδισμός από διαφημιστικές καμπάνιες τις τελευταίες μέρες ώστε να «φουντώσει» το ανοιξιάτικο shopping
To κομψό (και ήδη iconic) πουγκί του οίκου Chanel προστίθεται στον αδιάκοπο βομβαρδισμό των ημερών από εαρινές καμπάνες.
Η καλλονή Αυστραλή ηθοποιός Μάργκο Ρόμπι, που ήδη διαφημίζει άρωμα και είδη μακιγιάζ του label, λανσάρει το πρακτικό και relaxed, hobo σχέδιο τσάντας με τις εξωτερικές τσέπες και τον αριθμό 25. Ντυμένη με χαρακτηριστικά looks του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή Mathieu Blazy- ο οποίος χαίρει τεράστιας δημοτικότητας- πρωταγωνιστεί στο σχετικό φιλμάκι αλλά και στη φωτογράφιση σε διάλογο με τον… εαυτό της.
Ως σαγηνευτική Chanel ambassador βολτάρει σε παριζιάνικη γειτονιά κρατώντας όλες τις εκδοχές της τσάντας στον ώμο. Στόχος να φανεί πως το statement αξεσουάρ προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας. Μάλιστα, γνωστός σκηνοθέτης Michel Gondry δεν περιορίζεται στη star που «έσπασε ταμεία» με τα «Ανεμοδαρμένα Υψη». Εμφανίζει και την αγέραστη πριγκίπισσα της ποπ Κάιλι Μινόγκ, 25 χρόνια μετά το «Come Into My World» και το εμβληματικό video clip του 2002.
Η σειρά φωτογραφιών από τον Craig McDean βασίζεται στη διαρκή εναλλαγή ταυτοτήτων της Ρόμπι. H τσάντα κυκλοφορεί σε 4 μεγέθη, σε μαύρο, λευκό, μπεζ καθώς μπορντό, σκούρο μπλε, ροζ και χακί, από ανάγλυφο δέρμα μέχρι denim και καμβά. Ρίξτε μια ματιά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr