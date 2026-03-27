Chanel bag 25 με ambassador τη Μάργκο Ρόμπι, guest star η Κάιλι Μινόγκ

To κομψό (και ήδη iconic) πουγκί του οίκου Chanel προστίθεται στον αδιάκοπο βομβαρδισμό των ημερών από εαρινές καμπάνες.

Η καλλονή Αυστραλή ηθοποιός Μάργκο Ρόμπι, που ήδη διαφημίζει άρωμα και είδη μακιγιάζ του label, λανσάρει το πρακτικό και relaxed, hobo σχέδιο τσάντας με τις εξωτερικές τσέπες και τον αριθμό 25. Ντυμένη με χαρακτηριστικά looks του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή Mathieu Blazy- ο οποίος χαίρει τεράστιας δημοτικότητας- πρωταγωνιστεί στο σχετικό φιλμάκι αλλά και στη φωτογράφιση σε διάλογο με τον… εαυτό της.