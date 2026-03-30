Aν Χάθαγουέι: «Δεν μπορώ πια να περιγράψω πώς είναι η ζωή χωρίς παιδιά»

Αναμένοντας την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Devil Wears Prada 2 » εξήγησε πως όπως συμβαίνει και στην ηρωίδα της Άντι Σακς, η ζωή βασίζεται στις επιλογές που μας καθορίζουν. Η φωτογράφισή της με επιθετικά eighties δερμάτινα κομμάτια συμβολίζει πως η ίδια πλέον βαδίζει διαφορετικά.

«Bρίσκομαι σε αυτό το ταξίδι της υποκριτικής πάνω από τη μισή μου ζωή» επισημαίνει. Τα πρώτα χρόνια ήθελε να καθιερωθεί ως η πολύπλευρη πρωταγωνίστρια σε νεαρή ηλικία, να δείχνει ωραία και συμπαθής στο κοινό. Στο δεύτερο κομμάτι η μητρότητα έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής της.

Για την ίδια προέχει πια η καθημερινότητα με τους δύο γιους της, Τζακ και Τζόναθαν, η οποία όμως επηρεάζει πολύ τη δουλειά της. Ετσι, έχει στραφεί σε μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση που μοιράζεται στο χρόνο που αφιερώνει στην εργασία και στη διαχείριση των συνεχών αναγκών των παιδιών της. Η προσπάθεια να παραμείνει ενεργή στον χώρο του κινηματογράφου, ενώ είναι παρούσα και στο σπίτι, δημιουργεί μια συνεχή ένταση και κόπωση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει μάθει να αποδέχεται την ατέλεια και να εκτιμά περισσότερο τις στιγμές αγάπης και σύνδεσης με την οικογένειά της. «Παλαιότερα υπήρχε αυτή η συγκέντρωση που ήταν πραγματικά αδιαπραγμάτευτη και αδιάκοπη», σήμερα δεν μπορώ πια να περιγράψω πώς είναι η ζωή χωρίς παιδιά» δήλωσε.

Όταν φθάνεις στο σημείο «να τα έχεις όλα» περνάς στη φάση «επιδιώκουμε να εναρμονίσουμε τη ζωή μας», λέει.

Ανέφερε ακόμα πως τα χρόνια της στο Χόλιγουντ σημαδεύτηκαν από το άγχος της για τη νεότητα και την ομορφιά. Ακόμα και σήμερα βέβαια άλλοτε χαίρεται άλλοτε όχι κοιτάζοντας στον καθρέφτη της.

Θεωρεί πάντως πως μοιάζει στην 40άρα πλέον Αντι Σακς επειδή ψάχνει πια την εμπειρία, την αυθεντικότητα και την εσωτερική ισορροπία, πέρα από την τέλεια εικόνα. Και πιστεύει πως και οι θεατές δεν θέλουν να δουν απλώς μια ακόμη ιστορία μόδας. Περιμένουν απαντήσεις. Γιατί όσοι ταυτίστηκαν με την Άντι τότε, βρίσκονται σήμερα σε αντίστοιχα σταυροδρόμια, αντιμέτωποι με το τίμημα των επιλογών τους.

Ένα ακόμα ερώτημα είναι βέβαια αν η Άντι ξεπέρασε το δεσποτικό της αφεντικό, τη Μιράντα. Μήπως τελικά της μοιάζει περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε να παραδεχτεί;

Ειδήσεις Τώρα

