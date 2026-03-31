Αντζελίνα Τζολί: Σατινέ wrap dress, κόκκινο κραγιόν και στροφή στο θερμό ξανθό

Η 50χρονη star ταξίδεψε στη Σαγκάη εντυπωσιάζοντας με το look της ως πρέσβειρα του οίκου Tom Ford

Eμφάνιση- έκπληξη στη μακρινή Σανγκάη από την Αντζελίνα Τζολί. Η 50χρονη Αμερικανίδα star έδωσε το παρών σε fashion event του οίκου Tom Ford καθώς κατέχει τον τίτλο της beauty ambassador. Mε look minimal glam, που την αντιπροσωπεύει απόλυτα, ξεσήκωσε πολλά σχόλια και δημοσιεύματα για το φόρεμα, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα λευκό σατινέ wrap dress του label, με μακριά μανίκια και ζώνη ως πρότυπο αφαιρετικής και χαλαρής αισθητικής. Επιπλέον έτσι επισήμανε πως η υφή του σατέν μέσα από τις τάσεις lingerie και pyjama παραμένει στο προσκήνιο της μόδας. Η γυαλάδα του μεταξιού άλλωστε, πολλές φορές δεν χρειάζεται περισσότερες φιοριτούρες ή αποκαλυπτικά πατρόν για να χαρίσει πνοή πολυτέλειας σε ένα outfit.

Ταυτόχρονα η Αντζελίνα πρόβαλε το κατακόκκινο κραγιόν «16 Scarlet Rouge», που ήταν το πιο έντονο στοιχείο της παρουσίας της.To πρόσωπό της κατά τα άλλα φάνταζε σαν άβαφο, με πολύ ελαφρύ eyeliner στα μάτια. Στα μαλλιά της επιμένει στο ξανθό – όσο κι αν πολλοί αναπολούν το καστανό της παρελθόν. Αυτή τη φορά μάλιστα η απόχρωση ήταν σκούρα προς της ρίζες και άνοιγε προς τα κάτω, ενώ γράφτηκε πως πλέον η ηθοποιός στράφηκε στο πιο θερμό blonde παραμερίζοντας το ψυχρό ash αποτέλεσμα. Στο πλευρό της ήταν ο σχεδιαστής και νυν creative director του οίκου Tom Ford, Haider Ackerman. Τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ήταν πάρα πολλά.