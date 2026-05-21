Μπέλα Χαντίντ, Κάννες: Με «crochet» δαντέλα Shiaparelli και πρότυπο την Τζέιν Μπίρκιν

Eκανε πάλι το θαύμα του ο παριζιάνικος οίκος Schiaparelli. Aναβίωσε (σε πιο sexy boudoir εκδοχή) το λευκό φόρεμα- ορόσημο της Τζέιν Μπίρκιν από πλεκτή, λευκή δαντέλα. Παντοτινό French icon, η Μπίρκιν έγινε συνώνυμο του sixties- seventies boho style και με το όνομά της βαπτίστηκε το πλέον πολυπόθητο μοντέλο των Hermes bags. H 29χρονη Αμερικανίδα καλλονή Μπέλα Χαντίντ την μνημόνευσε λοιπόν με το πλέον πολύκροτο look της φέτος στις Κάννες. Καθήλωσε το κόκκινο χαλί με ημιδιάφανο φόρεμα από ιβουάρ δαντέλα «crochet», που σχημάτιζε λουλούδια σε new vintage λογική.

Για την εν λόγω custom couture δημιουργία απαιτήθηκαν 22. 160 ώρες χειροποίητης εργασίας καθώς η δαντέλα κεντήθηκε και συνδέθηκε κομμάτι- κομμάτι. Συγκριτικά με το χαλαρό, φόρεμα της Μπίρκιν, επιλέχθηκε μια πιο εφαρμοστή σιλουέτα που κατάληγε σε βολάν και ουρά, ενώ η πλάτη στολίστηκε με μαύρη κορδέλα.

Δεν είναι ευρύτερα γνωστό πως η Μπίρκιν είχε φορέσει το συγκεκριμένο φόρεμα στο Artists Gala του Παρισιού του 1969 ανάποδα, δηλαδή έβαλε μπροστά το άνοιγμα της πλάτης, δημιουργώντας τολμηρό, χίππικο ντεκολτέ που στόλισε με μαύρη καρφίτσα. Το συγκεκριμένο στοιχείο διατηρήθηκε και πάνω στην Μπέλα Χαντίντ.