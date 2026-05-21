Μπέλα Χαντίντ, Κάννες: Με «crochet» δαντέλα Shiaparelli και πρότυπο την Τζέιν Μπίρκιν

Το supermodel πέτυχε ένα ακαταμάχητο statement look, σημείο αναφοράς του φετινού red carpet
Eκανε πάλι το θαύμα του ο παριζιάνικος οίκος Schiaparelli. Aναβίωσε (σε πιο sexy boudoir εκδοχή) το λευκό φόρεμα- ορόσημο της Τζέιν Μπίρκιν από πλεκτή, λευκή δαντέλα. Παντοτινό French icon, η Μπίρκιν έγινε συνώνυμο του sixties- seventies boho style και με το όνομά της βαπτίστηκε το πλέον πολυπόθητο μοντέλο των Hermes bags. H 29χρονη Αμερικανίδα καλλονή Μπέλα Χαντίντ την μνημόνευσε λοιπόν με το πλέον πολύκροτο look της φέτος στις Κάννες. Καθήλωσε το κόκκινο χαλί με ημιδιάφανο φόρεμα από ιβουάρ δαντέλα «crochet», που σχημάτιζε λουλούδια σε new vintage λογική.
Για την εν λόγω custom couture δημιουργία απαιτήθηκαν 22. 160 ώρες χειροποίητης εργασίας καθώς η δαντέλα κεντήθηκε και συνδέθηκε κομμάτι- κομμάτι. Συγκριτικά με το χαλαρό, φόρεμα της Μπίρκιν, επιλέχθηκε μια πιο εφαρμοστή σιλουέτα που κατάληγε σε βολάν και ουρά, ενώ η πλάτη στολίστηκε με μαύρη κορδέλα.
Δεν είναι ευρύτερα γνωστό πως η Μπίρκιν είχε φορέσει το συγκεκριμένο φόρεμα στο Artists Gala του Παρισιού του 1969 ανάποδα, δηλαδή έβαλε μπροστά το άνοιγμα της πλάτης, δημιουργώντας τολμηρό, χίππικο ντεκολτέ που στόλισε με μαύρη καρφίτσα. Το συγκεκριμένο στοιχείο διατηρήθηκε και πάνω στην Μπέλα Χαντίντ.
Ο couturier Daniel Roseberry ετοίμασε το ρούχο ειιδικά για εκείνη, ώστε να κολλάει στις καμπύλες της. Εμπειρο supermodel, το ανέδειξε απίστευτα στο red carpet αποκομίζοντας εγκώμια από τα διεθνή media. Η παρουσία της λάμπρυνε την πρεμιέρα της ταινίας De Gaulle: Tilting Iron. Aν και παλιότερα είχε κάνει στην Κρουαζέτ πολύ τολμηρές εμφανίσεις σκανδαλίζοντας, η επιλογή του να τιμήσει την ιστορία της μόδας την έκανε να ξεχωρίσει χωρίς να δείξει πολύ γυμνό. Το μπούστο της βέβαια φάνταζε γαργαλιστικό, αλλά ως εκεί.
Θυμίζουμε πως εδώ και μια δεκαετία κατέχει τον τίτλο του «Μοντέλου της Χρονιάς» από το περιοδικό GQ, έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα της παγκόσμιας μόδας και είναι αδελφή της επίσης περιζήτητης καλλοονής Τζίτζι Χαντίντ.
Μεσολόγγι: Μιμή Ντενίση και «Λουξ» συνυπέγραψαν την συγκινητική παράσταση για την Εξοδο
«Kylie»: Αρχίζει στο Netflix αποκαλύπτοντας και δεύτερη μάχη της pop princess με τον καρκίνο
Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται ως το «ανεκτίμητο διαμάντι των Κυκλάδων» από τα διεθνή Μέσα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr