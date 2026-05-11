Mουρίκης, Καραμπέτη, Καβογιάννη: Το μυθιστόρημα «Σουέλ» της Ιωάννας Καρυστιάνη στο σινεμά

Κατέκτησε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος το 2007 και μόλις έγινε ταινία από το γιο της λογοτέχνιδας
Οσοι λατρέψαμε στη μεγάλη οθόνη τη «Μικρά Αγγλία» ανυπομονούμε: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της 9ης ταινίας του Αλέξανδρου Βούλγαρη σε σενάριο της μητέρας του, κορυφαίας Ελληνίδας συγγραφέως Ιωάννας Καρυστιάνη. Αλλωστε, το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της «Σουέλ», που κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος με κεντρικό ήρωα τον καπετάνιο Μήτσο Αυγουστή.
Όπως ανακοινώθηκε πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί οι Βαγγέλης Μουρίκης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Καβογιάννη, Δημήτρης Καπουράνης, Ακύλλας Καραζήσης, Ανδρέας Βοτίκας, Γρηγορία Γρούμπα, Μανώλης Μαυροματάκης και τη διανομή ανέλαβε η Tanweer.
Στο τέλος της ναυτικής του πορείας, ο Μήτσος έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, τα κρυμμένα μυστικά και τη μεγάλη αγάπη της ζωής του. «Σουέλ» είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι.
Ενώ αρνεείται πεισματικά να αποσυρθεί βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, σε ρήξη με την οικογένεια, σε σύγκρουση με την εταιρία, αλλά με ακλόνητους δεσμούς με τους 22 ναυτικούς του φορτηγού ATHOS III. Ανυπάκουος, καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια, φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζει σιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα – μέρα παλεύει με τα ασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικό του.
Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης:
«Ο Καπετάν Μήτσος πλέει κάπου στο Ειρηνικό.
Μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.
Μεταξύ ζωής και θανάτου.
Κάπου εκεί υπάρχει ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελευσίνα.
Θολά στο μυαλό του θυμίζει κάτι σε Παράδεισο».
Ντιάνα Κρούγκερ: Ασυναγώνιστη με Erdem στο εαρινό New York City Ballet
Κίμπερλι, Γαβαλάς, Ασημακόπουλος και πολλοί Ελληνες καλεσμένοι στο Grand Prix Maria Callas του Μονακό
Καραχάλιος: Η μεγαλύτερη αστική παρέμβαση της Πάτρας προχωρά χωρίς δημόσιο διάλογο - Θάλασσα, λιμάνι, τρένο: Υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός άραγε;
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr