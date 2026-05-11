Mουρίκης, Καραμπέτη, Καβογιάννη: Το μυθιστόρημα «Σουέλ» της Ιωάννας Καρυστιάνη στο σινεμά

Οσοι λατρέψαμε στη μεγάλη οθόνη τη «Μικρά Αγγλία» ανυπομονούμε: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της 9ης ταινίας του Αλέξανδρου Βούλγαρη σε σενάριο της μητέρας του, κορυφαίας Ελληνίδας συγγραφέως Ιωάννας Καρυστιάνη. Αλλωστε, το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της «Σουέλ», που κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος με κεντρικό ήρωα τον καπετάνιο Μήτσο Αυγουστή.

Όπως ανακοινώθηκε πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί οι Βαγγέλης Μουρίκης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Καβογιάννη, Δημήτρης Καπουράνης, Ακύλλας Καραζήσης, Ανδρέας Βοτίκας, Γρηγορία Γρούμπα, Μανώλης Μαυροματάκης και τη διανομή ανέλαβε η Tanweer.

Στο τέλος της ναυτικής του πορείας, ο Μήτσος έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, τα κρυμμένα μυστικά και τη μεγάλη αγάπη της ζωής του. «Σουέλ» είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι.

Ενώ αρνεείται πεισματικά να αποσυρθεί βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, σε ρήξη με την οικογένεια, σε σύγκρουση με την εταιρία, αλλά με ακλόνητους δεσμούς με τους 22 ναυτικούς του φορτηγού ATHOS III. Ανυπάκουος, καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια, φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζει σιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα – μέρα παλεύει με τα ασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικό του.