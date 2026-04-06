Kέιτ Μίντλετον: Τα αξεσουάρ που ανανέωσαν παλιό της φόρεμα για την Κυριακή του Πάσχα

Η υπέρκομψη πριγκίπισσα απείχε από τη λειτουργία τα δυο προηγούμενα χρόνια λόγω της υγείας της
Τα φλας άστραψαν την περασμένη Κυριακή στο κάστρο Windsor καθώς η Κέτ Μίντλετον επέστρεψε- εντυπωσιάζοντας -στην εορταστική λειτουργία του Πάσχα.
Μετά από διετή απουσία, η 44χρονη πριγκίπισσα ξαναφόρεσε δημιουργία του αγαπημένου της label Self Portrait ανανεώνοντάς το με τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ της.
Το φόρεμα φάνταζε σαν πολύ θηλυκό ταγιέρ στην επίκαιρη γραμμή «peplum», με ανάγλυφα κεντήματα και ζωνάκι, σε nude oyster μονοχρωμία. Συνδυάστηκε με ένα ιδιαίτερο καπέλο στον ίδιο ακριβώς τόνο, με φύλλα βελανιδιάς πάνω του, από το label Juliette Botterill. Το κόστος του καπέλου φθάνει το ποσό των 680 λιρών.
H Κέιτ φορούσε επίσης τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια «Bahrain» της βασίλισσας Ελισάβετ τιμώντας τη μνήμη της και το διάσημο δαχτυλίδια των αρραβώνων της. Επίσης κρατούσε τσάντα DeMellier London και (το μοντέλο Nano Montreal). Oι κλασικές ψηλοτάκουμες γόβες της είχαν ετικέτα Ralph Lauren.
H πριγκίπισσα ανακυκλώνει συχνά looks της δίνοντας ιδέες στο πως να φρεσκάρουμε παλιά κομμάτια από τη ντουλάπα μας. Επίσης ακολουθεί τη μόδα με διακριτικό τρόπο όπως αρμόζει στις περιστάσεις και τη θέση της. Tα βρετανικά media στάθηκαν πάντως και στο φινετσάντο παλτό Catherine Walker, σε απόλυτο britsh style, της κόρης της με τις βελούδινες λεπτομέρειες αλλά και στο ότι τα αγόρια ντύθηκαν ασορτί με τον πατέρα τους, πρίγκιπα Ουίλιαμ σε σκούρο μπλε. Η εικόνα της φαμίλιας θεωρήθηκε υποδειγματική, σε μια περίοδο που το σκάνδαλο Επστάιν σκίασε το Μπάκινχαμ μέσω του έμπλεκόμενου Αντριου...
