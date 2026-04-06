Kέιτ Μίντλετον: Τα αξεσουάρ που ανανέωσαν παλιό της φόρεμα για την Κυριακή του Πάσχα

Τα φλας άστραψαν την περασμένη Κυριακή στο κάστρο Windsor καθώς η Κέτ Μίντλετον επέστρεψε- εντυπωσιάζοντας -στην εορταστική λειτουργία του Πάσχα.

Μετά από διετή απουσία, η 44χρονη πριγκίπισσα ξαναφόρεσε δημιουργία του αγαπημένου της label Self Portrait ανανεώνοντάς το με τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ της.

Το φόρεμα φάνταζε σαν πολύ θηλυκό ταγιέρ στην επίκαιρη γραμμή «peplum», με ανάγλυφα κεντήματα και ζωνάκι, σε nude oyster μονοχρωμία. Συνδυάστηκε με ένα ιδιαίτερο καπέλο στον ίδιο ακριβώς τόνο, με φύλλα βελανιδιάς πάνω του, από το label Juliette Botterill. Το κόστος του καπέλου φθάνει το ποσό των 680 λιρών.

H Κέιτ φορούσε επίσης τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια «Bahrain» της βασίλισσας Ελισάβετ τιμώντας τη μνήμη της και το διάσημο δαχτυλίδια των αρραβώνων της. Επίσης κρατούσε τσάντα DeMellier London και (το μοντέλο Nano Montreal). Oι κλασικές ψηλοτάκουμες γόβες της είχαν ετικέτα Ralph Lauren.