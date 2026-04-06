Mιλάνο: Πυρετώδης προετοιμασία για το Vogue World το Σεπτέμβριο, «εγκέφαλος» η Αννα Γουίντουρ

Μόδα και τέχνη θα σμίξουν στην καρδιά του ιστορικού και εμπορικού κέντρου του Μιλάνου για μια υπερπαραγωγή στην Galleria Vittorio Emanuele.

Στις 22 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί το πρώτο event Vogue World με πρωτεργάτιδα την Αννα Γουίντουρ.

Όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος της ιταλικής μητρόπολης του στυλ Giuseppe Sala, «Το Μιλάνο θα φιλοξενήσει το Vogue World 2026. Ευχαριστώ όλη την οικογένεια της Vogue ξεκινώντας από την Αννα Γουίντουρ, για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη, καθώς επέλεξαν την πόλη μας για αυτό το τόσο σημαντικό ραντεβού». Ενθουσιασμένη εμφανίζεται και η Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content τηςVogue Italia.

Πρόκειται για το 5ο Vogue World. Ο θεσμός ξεκίνησε το 2022 στη Νέα Υόρκη και μετά πέρασε από Λονδίνο, Παρίσι και Λος Αντζελες. Με θεματικό τίτλο Vogue World, Milan «Where The Future Is Made By The Hand» θα γιορτάσει τις επιδόσεις στη χειροτεχνία της ιταλικής μόδας. Στην επίσημη τελετή ανακοίνωσης της εκδήλωσης έδωσαν το παρών ως ισχυροί παράγοντες οι Diego Della Valle, Renzo Rosso, Remo Ruffini, Gildo Zegna, Carolina Cucinelli, Frédéric Arnault κ.α. Kαλεσμένοι ήταν το super model Bianca Balti,o Lorenzo Bertelli του οίκου Prada, ο Alessandro Michele του Valentino και ο super star του μπαλέτου, Roberto Bolle.

Καλλιτεχνικός διευθυντής χρίστηκε ο Juan Costa Paz.