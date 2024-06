Απίθανο show στην Place Vendome! Οι αμαζόνες Tζίτζι- Κένταλ και όλα τα highlights

Σήμα κατατεθέν έγινε αυτόματα η ιππασία των πασίγνωστων supermodels από την Αμερική, Τζίτζι Χαντίντ και Κένταλ Τζένερ, οι οποίες θύμισαν το style του ’50. Φόρεσαν το iconic Dior Bar Jacket, το οποίο παραπέμπει σε στολές ιππασίας, μαζί με παντελόνια και μπότες από την Hermès fall 2024 collection. Τις συνόδεψαν ο 7χρονος Django και ο 9χρονος Napo από την Ανδαλουσία, ενώ ακολούθησαν και άλλα looks εμπνευσμένα από τους ιππείς, με σφραγίδα Balmain, Thom Browne, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela κ.α. Η προετοιμασία για την όλη ιδέα απασχόλησε από τις πρόβες τα διεθνή media.

Πολυσυζητήθηκε επίσης η pin up εμφάνιση της ξανθούλας τραγουδίστριας Σαμπρίνα Κάρπεντερ με ρετρό, ερυθρόλευκες ρίγες και μαντήλι, την οποία αποθέωσαν οι 500 θεατές. Η 25χρονη σημειώνει τεράστια επιτυχία με το pop hit «Please, Please, Please» που ακούγεται παντού και έχει σκαρφαλώσει Billboard Hot 100 chart.