Κάιλι Τζένερ: Πάσχα με… ανύπαρκτο λευκό μπικίνι, το trend καταφθάνει και στα Zara

Τα λεγόμενα «τριγωνάκια» με τα πολύ αποκαλυπτικά σλιπ επιλέγει φανατικά η μικρότερη των Kardashians

Το swimwear που αφήνει τις φημισμένες καμπύλες της να «ξεχειλίζουν» προτιμάει η Κάιλι Τζένερ. Μετά τα super sexy στιγμιότυπα από την εξωτική της απόδραση με τον αγαπημένο της Τιμοτέ Σαλαμέ στη θάλασσα και την αμμουδιά, επανήλθε με μαγιό στο Instagram. Γιορτάζοντας το Πάσχα οικογενεικά, μαζί με τη μητέρα και τις αδελφές της, πόζαρε δίπλα στην πισίνα με πολύ τολμηρό, λευκό μπικίνι.

Οι εικόνες της προκάλεσαν πολύ επαινετικά σχόλια θαυμαστών στο διαδίκτυο ενώ ξεσήκωσαν και τα media. Η Daily Mail έκανε λόγο για φιγούρα «jaw-dropping» (δηλαδή να σου φεύγει το σαγόνι) και ανύπαρκτο μπικίνι. Αντίστοιχες αναφορές είδαμε και σε Page Six, Harper’s Bazaar, People κ.α. H 28χρονη που έχει γίνει πάμπλουτη από το beauty label με το όνομά της, κάνει τελευταία τις πιο αισθησιακές εμφανίσεις της φαμίλιας των Kardashians.

Με αυτή την τελευταία αφορμή μάλιστα, σημειώνουμε πως τα πολύ sexy μαγιό με eighties επιρροές θα είναι πολύ «στα πάνω τους» φέτος. Tα tanga bottoms, είτε με σουτιέν «τριγωνάκια» είτε με pin up μπαλκονέ tops, θα δελεάσουν αναμφίβολα το νεαρόκοσμο. Ειδικά τα Zara προωθούν πολύ τα «γυμνά» σουρωτά σλιπ περασμένα σε κορδόνια. Γενικότερα πάντως στα trends προμηνύεται «χαμός» με τα πουά και τα animal prints. Παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλείς οι γήινοι τόνοι (καφέ, μπεζ, ροδακινί, μπρονζέ κλπ).