Από 30/4 «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» ξεκίνησε ήδη η προπώληση στα πολυσινεμά

Ως το κινηματογραφικό γεγονός της φετινής άνοιξης προωθείται η κοινωνική κομεντί «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» με πρωταγωνίστριες της Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουέι, Στάνλει Τούτσι, Εμιλι Μπλαντ αλλά και τις καινούριες παρουσίες των Κένεθ Μπράνα και Σιμόν Ασλει.

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 30/4 αλλά τα πολυσινεμά ήδη προπωλούν εισιτήρια. Θεωρείται πως οι φανατικοί οπαδοί της πρώτης ταινίας αλλά και οι λάτρεις της μόδας θα σπεύσουν να δουν από το πρώτο κιόλας βράδυ αυτό το εγγυημένο, εμπορικό hit.

Σύμφωνα με τη συνέχεια της ιστορίας, η «σιδηρά κυρία» Μιράντα Πρίστλι προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου τα παραδοσιακά περιοδικά μόδας βρίσκονται σε παρακμή. Στον δρόμο της στέκεται η Έμιλι Τσάρλτον. Η άλλοτε βοηθός της είναι πλέον ισχυρό στέλεχος σε έναν όμιλο πολυτελών ειδών, που ελέγχει τα διαφημιστικά έσοδα, τα οποία η Πρίστλι έχει απεγνωσμένα ανάγκη…