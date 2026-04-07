Φετίχ της άνοιξης τα «απλησίαστα» δίχρωμα γοβάκια Chanel by Mathieu Blazy

Ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την εμμονή του διεθνούς fashion crowd με το νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Chanel, Mathieu Blazy.

Η συλλογή του για τη φετινή άνοιξη με αδιαφιλονίκητο best seller τα ανανεωμένα δίχρωμα γοβάκια έχει ξεπεράσει τις αναφορές στις γενικότερες τάσεις στην ένδυση. Ο όρος «Mathieu mania» εμφανίζεται μάλιστα όλο και πιο συχνά στα media. Το άγγιγμά του θεωρείται πως εκτόξευσε το ενδιαφέρον για το λεγόμενο «Two Tone Footwear» επηρεάζοντας ολόκληρη την αγορά.

«Matthieu Blazy Mania Is Real» διαβάζουμε στο Marie Claire.

«Τα παπούτσια two tones είναι το εαρινό trend που θα αναβαθμίσει αυτόματα το στυλ σου» σημειώνει το Glamour.

Kατά το Who What Wear, τα καινούρια Chanel pumps καταχωρούνται στη λίστα των «Most Important Shoes to Own in 2026».

Τέλος, όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, το Elle περιγράφει πως η προσέλευση του κόσμου στην εμβληματική Chanel μπουτίκ της rue Cambon, αυτή την περίοδο ξεπερνάει εκείνη των… Mc Donalds.