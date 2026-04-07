Φετίχ της άνοιξης τα «απλησίαστα» δίχρωμα γοβάκια Chanel by Mathieu Blazy

Θεωρείται το κορυφαίο luxury απόκτημα αυτή τη στιγμή, γέμισε το διαδίκτυο με βιντεάκια unboxing
Ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την εμμονή του διεθνούς fashion crowd με το νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Chanel, Mathieu Blazy.
Η συλλογή του για τη φετινή άνοιξη με αδιαφιλονίκητο best seller τα ανανεωμένα δίχρωμα γοβάκια έχει ξεπεράσει τις αναφορές στις γενικότερες τάσεις στην ένδυση. Ο όρος «Mathieu mania» εμφανίζεται μάλιστα όλο και πιο συχνά στα media. Το άγγιγμά του θεωρείται πως εκτόξευσε το ενδιαφέρον για το λεγόμενο «Two Tone Footwear» επηρεάζοντας ολόκληρη την αγορά.
«Matthieu Blazy Mania Is Real» διαβάζουμε στο Marie Claire.
«Τα παπούτσια two tones είναι το εαρινό trend που θα αναβαθμίσει αυτόματα το στυλ σου» σημειώνει το Glamour.
Kατά το Who What Wear, τα καινούρια Chanel pumps καταχωρούνται στη λίστα των «Most Important Shoes to Own in 2026».
Τέλος, όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, το Elle περιγράφει πως η προσέλευση του κόσμου στην εμβληματική Chanel μπουτίκ της rue Cambon, αυτή την περίοδο ξεπερνάει εκείνη των… Mc Donalds.
Επισημαίνουμε βέβαια πως μιλάμε για τα πλέον υπερπολυτελή υποδήματα, με κόστος άνω των 1000 ευρώ που μπορεί να πλησιάσει ελάχιστο κομμάτι καταναλωτών. Ωστόσο, όλο και πυκνώνουν τα βιντεάκια εκείνων που τα αγοράζουν σε Instagram και TikTok, ανοίγοντας τα χαρακτηριστικά κουτιά ή ποζάροντας στο δρόμο καμαρωτά.
Δεν μιλάμε βέβαια για άνεση και πρακτικότητα. Τα παπούτσια αυτά λανσάρονται ως το it item της σαιζόν και σύμβολο σύγχρονης κομψότητας με φρέσκια ματιά. Ηταν ανέκαθεν το αγαπημένο αξεσουάρ της αθάνατης Coco Chanel και ουδέποτε έφυγαν από τη μόδα, δημιουργώντας διαχρονικά τη δική τους κατηγορία. Ο Blazy τα έκανε ξανά επίκαιρα με εκκεντρικές τετράγωνες σιλουέτες, μυτερή και ελαστική μορφή σαν κάλτσα, ενώ έπαιξε με τους σχηματισμούς των δυο χρωμάτων και τα ανοίγματα. Ταυτόχρονα βέβαια παραμένουν στα Chanel stores οι πάντα αγαπημένες δίχρωμες μπαλαρίνες και τα κλασικά, στρογγυλά ξώφτερνα.
Σαρλότ Κασιράγκι
Τίλντα Σουίντον
Υπάρχουν και άλλοι οίκοι πάντως που συστήνουν δίχρωμα γοβάκια τη φετινή άνοιξη όπως οι Bally, Manolo Blahnik, Saint Laurent Roger Vivier, Miu Miu, Valentino, Michael Kors, Malone Souliers κ.α. Όμως το super hit είναι ένα.
