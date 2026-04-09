Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουέι εκπληκτικά ντυμένες σε Μεξικό, Τόκυο, Σεούλ

Σε τρελά κέφια και με super ενημερωμένη γκαρνταρόμπα η 76χρονη Μέριλ Στριπ και η 43χρονη Αν Χάθαγουέι.

Οι πρωταγωνίστριες της πολυαναμενόμενης κομεντί «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» συμμετέχουν σε περιοδεία προβολής του πολυαναμενόμενου φιλμ φορώντας την τελευταία λέξη της μόδας. Μάλιστα, στην πόλη του Μεξικού, στο Τόκυο της Ιαπωνίας και στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, τα υπέροχα looks τους απασχόλησαν όλα τα διεθνή περιοδικά.

Με κυρίαρχους τόνους κόκκινο, λευκό, μαύρο που συνδέονται με την αφίσα και όλο το διαφημιστικό υλικό της ταινίας, ρούχα και αξεσουάρ είναι διαλεγμένα «ένα κι ένα» από τις στυλίστριες Micaela Erlanger και Erin Walsh. Oι τελευταίες θεωρούν άλλωστε πως αποτελεί «το όνειρο κάθε fashion girl να κάνει styling σε αυτή την τουρνέ».