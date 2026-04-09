Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουέι εκπληκτικά ντυμένες σε Μεξικό, Τόκυο, Σεούλ

Μπακοπούλου Άντυ
Η promo tour της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» εξελίχθηκε σε αδιάκοπη πασαρέλα με σήμα κατατεθέν το κόκκινο

Σε τρελά κέφια και με super ενημερωμένη γκαρνταρόμπα η 76χρονη Μέριλ Στριπ και η 43χρονη Αν Χάθαγουέι.

Οι πρωταγωνίστριες της πολυαναμενόμενης κομεντί «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» συμμετέχουν σε περιοδεία προβολής του πολυαναμενόμενου φιλμ φορώντας την τελευταία λέξη της μόδας. Μάλιστα, στην πόλη του Μεξικού, στο Τόκυο της Ιαπωνίας και στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, τα υπέροχα looks τους απασχόλησαν όλα τα διεθνή περιοδικά.

Με κυρίαρχους τόνους κόκκινο, λευκό, μαύρο που συνδέονται με την αφίσα και όλο το διαφημιστικό υλικό της ταινίας, ρούχα και αξεσουάρ είναι διαλεγμένα «ένα κι ένα» από τις στυλίστριες Micaela Erlanger και Erin Walsh. Oι τελευταίες θεωρούν άλλωστε πως αποτελεί «το όνειρο κάθε fashion girl να κάνει styling σε αυτή την τουρνέ».

Μέριλ Στριπ με Schiaparelli και Αν Χάθαγουέι με Stella Mc Cartney

Aν Χάθαγουέι με Schiaparelli και Μέριλ Στριπ με Dolce e Gabbana

Ενσαρκώνοντας γυναίκες καριέρας στο χώρο της μόδας, οι δυο stars δεν μπορούσαν παρά να υιοθετήσουν ό,τι πιο πολυπόθητο στο luxury στερέωμα της ένδυσης αυτή τη στιγμή. Τις είδαμε με statement δημιουργίες Schiaparelli και Chanel, αστραφτερές παγιέτες, ιδιαίτερα κοστούμια, total δερμάτινα κ.α. Για ρίξτε μια ματιά. (Η πρεμιέρα στα ελληνικά σινεμά έχει προγραμματιστεί στο τέλος του μήνα)

Mέριλ Στριπ με Chanel και Αν Χάθαγουέι με Velentino couture by Alessandro Michele

Mέριλ Στριπ με cape σύνολο Celine

Aν Χάθαγουέι με total leather look Balenciaga

Mέριλ Στριπ με custom κοστούμι Prada και κοσμήματα David Yurman. Αν Χάθαγουέι με Vaquera ensemble και κοσμήματα Bugari

["\u039c\u03ad\u03c1\u03b9\u03bb \u03a3\u03c4\u03c1\u03b9\u03c0","\u0391\u03bd \u03a7\u03ac\u03b8\u03b1\u03b3\u03bf\u03c5\u03b5\u03b9"]
