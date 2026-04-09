Πολίνα Πορίσκοβα: Στο modeling έμαθα να γδύνομαι και «να κάνω ότι μου λένε»

Για τα άσχημα βιώματά της μέσα στην οικογένεια και το χώρο της μόδας μίλησε η Πολίνα Πορίσκοβα. Ηταν αποκαλυπτική και καυστική στο podcast Twenty Good Summers.

«Όταν άρχισα το modeling στα 15, απλά συνέβαινε συνεχώς η ίδια ιστορία. Ο πιο γρήγορος τρόπος να ανταπεξέλθεις σε μια κατάσταση ήταν να κάνεις αυτό που σου έλεγαν» είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σαν μικρό παιδάκι, αγωνιούσε να τραβήξει την προσοχή της πάντα ανικανοποίητης single μητέρας της. Θυμάται μόνο μια στιγμή στα 3 της μόλις χρόνια, επειδή ανέβηκε φοβισμένη στη θεατρική σκηνή, να δείχνει ο πατέρας της ευχαριστημένος από εκείνη. «Δεν τους άρεσα εκτός αν έδινα παράσταση» διηγείται.

Όπως ομολόγησε, τελικά το «να την αγαπούν για αυτό που είναι» το κατάφερε στα 58 της χρόνια.

Γεννημένη στην Τσεχοσλοβακία πριν από 61 χρόνια έγραψε ιστορία το 1984 ως η πρώτη γυναίκα από την Κεντρική Ευρώπη, η οποία έγινε εξώφυλλο στο Sports Ilustrated. Στη συνέχεια εξελίχθηκε ως το αδιαμφισβήτητο πρότυπο ομορφιάς των eighties- nineties. Δεν σχολιάζει όμως καθόλου θετικά εκείνες τις μέρες.

Θυμάται καλοντυμένους ώριμους άνδρες να την προσκαλούν συχνά σε πάρτι, γιοτ και τροπικές βίλες. Για χρόνια, πίστευε ότι αυτές οι εμπειρίες ήταν απλώς μέρος της δουλειάς. «Το θεωρούσα δεδομένο πως η δουλειά μου ήταν να βγάζω τα ρούχα μου, να τα ξαναφοράω και μετά να μαθαίνω πώς να αποφεύγω δημιουργικά άνδρες με σεξουαλικές προθέσεις, ώστε να μην τους προσβάλλω και χάσω τη δουλειά. Έχω χάσει το μέτρημα των ανδρών με ανοιχτές ρόμπες που με υποδέχονταν σε δωμάτια ξενοδοχείων ή διαμερίσματα όπου με είχαν στείλει πρακτορεία ή πελάτες».

Σε μια ανάρτησή της ξεκαθαρίζει:«Μερικές φορές οι άνθρωποι που συναντούσα ήταν καλοντυμένοι και σε γραφεία, και άλλες φορές ήταν μεσήλικες άνδρες σε ακατάστατα διαμερίσματα που απλώς ήθελαν να τραβήξουν μερικές «χαλαρές» φωτογραφίες, κατά προτίμηση χωρίς μπλούζα».