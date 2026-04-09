«Πραγματικός ηγέτης ο Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια», σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ

Το χολυγουντιανό υπερθέαμα της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν φιγουράρει ήδη στα «προσεχώς» των σινεμά.

Με «a list stars» στο ρόλο των μυθικών ηρώων του Ομήρου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Μάλιστα, για την εμπειρία του από τα γυρίσματα μίλησε ο διάσημος Τομ Χόλαντ σε συνέντευξή του, εστιάζοντας στη στενή του σχέση με τον Ματ Ντέιμον.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του έπους, ο δημοφιλής σταρ (και αγαπημένος της Ζεντάγια) υποδύεται τον Τηλέμαχο, με τον Ντέιμον να κρατά τον κεντρικό ρόλο, του Οδυσσέα.