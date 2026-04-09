«Πραγματικός ηγέτης ο Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια», σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ

Η ιστορική υπερπαραγωγή θα βγει παγκοσμίως στα σινεμά τον προσεχή Ιούλιο
Το χολυγουντιανό υπερθέαμα της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν φιγουράρει ήδη στα «προσεχώς» των σινεμά.
Με «a list stars» στο ρόλο των μυθικών ηρώων του Ομήρου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Μάλιστα, για την εμπειρία του από τα γυρίσματα μίλησε ο διάσημος Τομ Χόλαντ σε συνέντευξή του, εστιάζοντας στη στενή του σχέση με τον Ματ Ντέιμον.
Στην κινηματογραφική μεταφορά του έπους, ο δημοφιλής σταρ (και αγαπημένος της Ζεντάγια) υποδύεται τον Τηλέμαχο, με τον Ντέιμον να κρατά τον κεντρικό ρόλο, του Οδυσσέα.
«Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί και αυτό για το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων με τον Ματ είναι, ότι αποδείχθηκε ακριβώς όπως ήλπιζα να είναι» δήλωσε ο Χόλαντ.
«Ήταν ηγέτης. Αυτή ήταν μια πολύ απαιτητική ταινία και κανείς δεν δούλεψε πιο σκληρά από τον Ματ... Ερχόταν πάντα στο σετ με χαμόγελο, ήταν ευγενικός και απίστευτα δοτικός με το συνεργείο. Έδωσε τον τόνο σε όλους μας για το πώς έπρεπε να δουλέψουμε συλλογικά. Εμαθα πολλά από αυτόν απλά και μόνο παρακολουθώντας από τα παρασκήνια και βλέποντας τον θρύλο που λέγεται Ματ Ντέιμον να δουλεύει».
Θυμίζουμε πως στο καστ περιλαμβάνονται ακόμα οι Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν.
