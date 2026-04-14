Θεατρική Αθήνα: Οι παραστάσεις που συνεχίζονται μετά το Πάσχα και αξίζει να δούμε

Δελεαστική η ατζέντα της θεατρικής Αθήνας μέχρι τις αρχές καλοκαιριού, οπότε προλαβαίνουμε να δούμε παραστάσεις που ξεχώρισαν τους περασμένους μήνες. Σύμφωνα με τον «οδηγό» θεάτρου από το Αθηνόραμα οι προτάσεις είναι πολλές.

-Συνεχίζεται καταρχήν στο Εθνικό Θέατρο από 9/5 ο «Βυσσινόκηπος», σε μια σύγχρονη ανάγνωση του διάσημου αριστουργήματος από τον Έκτορα Λυγίζο με τους Αμαλία Μουτούση, Σοφία Κόκκαλη, Υβόννη Μαλτέζου/ Ράνια Οικονομίδου σε διπλή διανομή. Από 17/4 συνεχίζεται (επίσης από το Εθνικό) το «Kontakthof» της θρυλικής χορογράφου Πίνα Μπάους με μια πολυμελή ομάδα Ελλήνων ερμηνευτών που ήδη προσέλκυσε 12.000 θεατές.

-Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση παίζονται έως τις 26 Απριλίου η sold out παράσταση του διακεκριμένου Αργεντίνου σκηνοθέτη και συγγραφέα Μαριάνο Πενσότι «Μια αχόρταγη σκιά» με τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι καθώς και η ηλεκτρισμένη παράσταση του Γιάννη Αγγελάκα «Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» βασισμένη στο έργο του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, που αποτίει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο.

Στον τεχνοχώρο Cartell του Βασίλη Μπισμπίκη παραμένει ως τα τέλη Μαΐου το απόλυτο sold out «Άνθρωποι και ποντίκια», και συνεχίζεται παράλληλα ο ριζοσπαστικός «Σωσμένος», όπου σκηνοθετεί και συμπρωταγωνιστεί η Λένα Κιτσοπούλου.

Παρατείνονται ακόμα λόγω απήχησης οι παραστάσεις «Ανεξάρτητα κράτη», «Μαγεμένος βοσκός», «Τέλος του παιχνιδιού» (με Παπαδημητρίου- Χρυσοστόμου), «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» (με Αυγουστίδη- Σαμαρά) «Δίκη» (με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο), «#Cancel» με την τριάδα Χειλάκη- Μαξίμου- Κουρλαμπά, «Εντα» με πρωταγωνίστρια την Ελενα Τοπαλίδου.

Από 15/4 η Μπέττυ Αρβανίτη ερμηνεύει ξανά την «Ντάμα Πίκα» με σκηνοθέτη τον Στάθη Λιβαθινό και ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν χάνει με τίποτα την απήχησή της η καυστική «Κουζίνα» με τον Μιχάλη Σαράντη.