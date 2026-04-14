Θεατρική Αθήνα: Οι παραστάσεις που συνεχίζονται μετά το Πάσχα και αξίζει να δούμε

Οι παραγωγές με σημαντικό «ρεύμα» θεατών που ανακοίνωσαν νέες ημερομηνίες, ενημερώστε την ατζέντα σας
Δελεαστική η ατζέντα της θεατρικής Αθήνας μέχρι τις αρχές καλοκαιριού, οπότε προλαβαίνουμε να δούμε παραστάσεις που ξεχώρισαν τους περασμένους μήνες. Σύμφωνα με τον «οδηγό» θεάτρου από το Αθηνόραμα οι προτάσεις είναι πολλές.
-Συνεχίζεται καταρχήν στο Εθνικό Θέατρο από 9/5 ο «Βυσσινόκηπος», σε μια σύγχρονη ανάγνωση του διάσημου αριστουργήματος από τον Έκτορα Λυγίζο με τους Αμαλία Μουτούση, Σοφία Κόκκαλη, Υβόννη Μαλτέζου/ Ράνια Οικονομίδου σε διπλή διανομή. Από 17/4 συνεχίζεται (επίσης από το Εθνικό) το «Kontakthof» της θρυλικής χορογράφου Πίνα Μπάους με μια πολυμελή ομάδα Ελλήνων ερμηνευτών που ήδη προσέλκυσε 12.000 θεατές.
-Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση παίζονται έως τις 26 Απριλίου η sold out παράσταση του διακεκριμένου Αργεντίνου σκηνοθέτη και συγγραφέα Μαριάνο Πενσότι «Μια αχόρταγη σκιά» με τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι καθώς και η ηλεκτρισμένη παράσταση του Γιάννη Αγγελάκα «Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» βασισμένη στο έργο του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, που αποτίει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο.
Στον τεχνοχώρο Cartell του Βασίλη Μπισμπίκη παραμένει ως τα τέλη Μαΐου το απόλυτο sold out «Άνθρωποι και ποντίκια», και συνεχίζεται παράλληλα ο ριζοσπαστικός «Σωσμένος», όπου σκηνοθετεί και συμπρωταγωνιστεί η Λένα Κιτσοπούλου.
Παρατείνονται ακόμα λόγω απήχησης οι παραστάσεις «Ανεξάρτητα κράτη», «Μαγεμένος βοσκός», «Τέλος του παιχνιδιού» (με Παπαδημητρίου- Χρυσοστόμου), «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» (με Αυγουστίδη- Σαμαρά) «Δίκη» (με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο), «#Cancel» με την τριάδα Χειλάκη- Μαξίμου- Κουρλαμπά, «Εντα» με πρωταγωνίστρια την Ελενα Τοπαλίδου.
Από 15/4 η Μπέττυ Αρβανίτη ερμηνεύει ξανά την «Ντάμα Πίκα» με σκηνοθέτη τον Στάθη Λιβαθινό και ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν χάνει με τίποτα την απήχησή της η καυστική «Κουζίνα» με τον Μιχάλη Σαράντη.
Παραμένουν ακόμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα θεάματα: «Άγριοι», «Τζόνι μπλε», «12 Ένορκοι», «Μάρτυρας κατηγορίας», «Τελευταία έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ», «Misery», «Festen», «Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα». Ανανεώνουν τα ραντεβού τους με το κοινό και τα μιούζικαλ «Αλεξάνδρεια» και «Οικογένεια Ανταμς».
Tζένιφερ Λόπεζ: Ζωντανή θύελλα στο Coachella, το «καυτό» ντεμπούτο- έκπληξη
Το νέο ξανθό: Ο Δημήτρης Γιαννέτος υπογράφει το blond makeover της Τζίτζι Χαντίντ
Emily in Paris: Νέος κύκλος σε Ελλάδα και Μονακό λόγω του Γκαμπριέλ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr