Tζένιφερ Λόπεζ: Ζωντανή θύελλα στο Coachella, το «καυτό» ντεμπούτο- έκπληξη

Απρόσμενη και καθηλωτική ήταν η πρώτη εμφάνιση της λατίνας super star Τζένιφερ Λόπεζ στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ Coachella.

To περασμένο σαββατόβραδο στην έρημο της Καλιφόρνια ξεσήκωσε άπαντες αποδεικνύοντας πως καμία δεν έχει τη χειμαρρώδη ενέργεια και το sexy εκτόπισμά της στη σκηνή.

Μάλιστα η παρουσία της προκάλεσε πολλά δημοσιεύματα έχοντας να ανταγωνιστεί την πολυσυζητημένη επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο δημοφιλέστατο event. H J Lo εισέβαλε στο stage ως καλεσμένη του ονομαστού παραγωγού και dj David Guetta με τον οποίο κυκλοφόρησαν μαζί το κομμάτι «Save Me Tonight». Την προανήγγειλε στους ακροατές ως φίλη: «I invited a friend, and it’s her very, very first Coachella. Make some noise for Jennifer Lopez!» φώναξε.

Η πασίγνωστη performer έδωσε το παρών με ασημένιο αστραφτερό κορμάκι πολύ «κοφτό» στους μηρούς, statement πανωφόρι από φτερά και μπότες πάνω από το γόνατο. Το αποκαλυπτικό look σε ασημί, αντιπροσώπευε απόλυτα το sexy glam style που την καθιέρωσε. Με την αισθησιακή της κίνηση, τον ασταμάτητο παλμό και τη δυναμική της ερμηνεία απέδειξε πως παραμένει κορυφαία στο είδος της. Ο κόσμος τραγούδησε μαζί της το hit θαμπωμένος.