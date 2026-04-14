Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

EVENTS

/

Tζένιφερ Λόπεζ: Ζωντανή θύελλα στο Coachella, το «καυτό» ντεμπούτο- έκπληξη

Tζένιφερ Λόπεζ: Ζωντανή θύελλα στο Coach...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Η εκρηκτική performer, με ασημένιο super sexy outfit, παρουσίασε το νέο της hit με τον dj David Guetta

Απρόσμενη και καθηλωτική ήταν η πρώτη εμφάνιση της λατίνας super star Τζένιφερ Λόπεζ στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ Coachella.

To περασμένο σαββατόβραδο στην έρημο της Καλιφόρνια ξεσήκωσε άπαντες αποδεικνύοντας πως καμία δεν έχει τη χειμαρρώδη ενέργεια και το sexy εκτόπισμά της στη σκηνή.

Μάλιστα η παρουσία της προκάλεσε πολλά δημοσιεύματα έχοντας να ανταγωνιστεί την πολυσυζητημένη επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο δημοφιλέστατο event. H J Lo εισέβαλε στο stage ως καλεσμένη του ονομαστού παραγωγού και dj David Guetta με τον οποίο κυκλοφόρησαν μαζί το κομμάτι «Save Me Tonight». Την προανήγγειλε στους ακροατές ως φίλη: «I invited a friend, and it’s her very, very first Coachella. Make some noise for Jennifer Lopez!» φώναξε.

Η πασίγνωστη performer έδωσε το παρών με ασημένιο αστραφτερό κορμάκι πολύ «κοφτό» στους μηρούς, statement πανωφόρι από φτερά και μπότες πάνω από το γόνατο. Το αποκαλυπτικό look σε ασημί, αντιπροσώπευε απόλυτα το sexy glam style που την καθιέρωσε. Με την αισθησιακή της κίνηση, τον ασταμάτητο παλμό και τη δυναμική της ερμηνεία απέδειξε πως παραμένει κορυφαία στο είδος της. Ο κόσμος τραγούδησε μαζί της το hit θαμπωμένος.

Εικόνες που αναμετάδοσαν People και Page Six

Εικόνες που αναμετάδοσαν People και Page Six

Πλάνα από τα παρασκήνια είδαμε στο Facebook

Πλάνα από τα παρασκήνια είδαμε στο Facebook

Η εμφάνισή της θεωρήθηκε η καλύτερη δυνατή συνέχεια του θριαμβευτικού προγράμματός της φέτος στο Λας Βέγκας. Η Τζένιφερ δείχνει ωραιότερη και πολύ «ανεβασμένη» ψυχολογικά, παρά το πρόσφατο διαζύγιό της με τον Μπεν Αφλεκ.

Μάλιστα με αφορμή το Coachella επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο Instagram πως διανύει την πιο γόνιμη φάση της καριέρας της διατηρώντας τον τίτλο του pop icon. «Η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου ξαναγράφει τα πάντα. Μην σταματάς ποτέ να εκπλήσσεις τον εαυτό σου» έγραψε συγκεκριμένα.  

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο. 

 

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τζένιφερ Λόπεζ Coachella
Best View
Events
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View