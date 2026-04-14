Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Τι καταγγέλει ο πατέρας της

Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό μέθης ανήλικης στην Αχαΐα, με μια 15χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο, όπου η ανήλικη βρισκόταν μαζί με παρέα της σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όπως καταγγέλλει ο πατέρας της, η 15χρονη προμηθεύτηκε αλκοολούχο ποτό, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– ήταν γνωστή η ηλικία της.

Η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα οι γονείς της να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τις καταγγελίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να διατέθηκε αλκοόλ σε ανήλικη.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με αρκετούς ανήλικους να μεταφέρονται σε νοσηλευτικές δομές λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.