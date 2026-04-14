Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την αυτόματη υποβολή για 1,5 εκατ. φορολογούμενους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, καθώς την επόμενη Πέμπτη η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων για όσους δεν έχουν παρέμβει.

Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς, συνταξιούχους και ορισμένους φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια, με τα λάθη να «κλειδώνουν» μαζί με τη δήλωση.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις εμφανίζονται προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες στο σύστημα, με περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενους να βλέπουν από την έναρξη της διαδικασίας το έντυπο Ε1 έτοιμο. Φέτος, η προσυμπλήρωση επεκτείνεται και στα εισοδήματα από ακίνητα, με αυτόματη μεταφορά στοιχείων από το Ε2 στο Ε1, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων εντάσσονται στην αυτόματη διαδικασία κοντά στα 2 εκατ., έναντι 1,3 εκατ. πέρυσι.

Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας myAADE, της εφαρμογής ή με e-mail ότι η δήλωσή τους είναι έτοιμη και από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια κρίσιμη προθεσμία περίπου 30 ημερών για έλεγχο. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματη οριστικοποίηση και εκδίδει εκκαθαριστικό με τον φόρο που προκύπτει.

Το βασικό σημείο είναι ότι, παρά την προσυμπλήρωση, η ευθύνη παραμένει στον φορολογούμενο. Ό,τι δεν ελεγχθεί τώρα, θα περάσει αυτόματα στο εκκαθαριστικό, με άμεση επίπτωση στον φόρο.

Πρώτη παγίδα είναι τα δηλωθέντα εισοδήματα και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Αν υπάρχει λάθος, δεν μπορεί να διορθωθεί απευθείας, καθώς οι σχετικοί κωδικοί είναι κλειδωμένοι. Η διόρθωση γίνεται μόνο μέσω του εργοδότη ή του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ο οποίος πρέπει να αποστείλει νέο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς φέτος μεταφέρονται αυτόματα από το Ε2 στο Ε1. Αν υπάρχουν λάθη στη δήλωση των ακινήτων, αυτά μεταφέρονται αυτούσια και οδηγούν σε λανθασμένο – συνήθως αυξημένο – φόρο.

Κρίσιμος είναι και ο έλεγχος των τεκμηρίων. Παρότι εμφανίζονται μειωμένα, μπορεί να προκύψει υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα από το πραγματικό, κάτι που οδηγεί σε πρόσθετη φορολόγηση αν δεν καλυφθεί με ανάλωση κεφαλαίου ή άλλα δηλωμένα ποσά.

Σημαντική είναι και η εικόνα των ηλεκτρονικών δαπανών. Για να αποφευχθεί επιβάρυνση, θα πρέπει να καλύπτεται το 30% του εισοδήματος, διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά. Τα ποσά μπορούν να διορθωθούν, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώνονται.

Αντίστοιχα, απαιτείται έλεγχος σε τόκους, εισοδήματα κεφαλαίου και παρακρατηθέντες φόρους, ώστε να διαπιστωθεί ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά. Το ίδιο ισχύει και για τις φοροαπαλλαγές, καθώς το σύστημα δεν τις αποδίδει πάντα πλήρως.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη δήλωση των προστατευόμενων τέκνων, καθώς η σωστή καταχώρισή τους μπορεί να μειώσει τον φόρο από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ. Στις κοινές δηλώσεις, αν δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή, η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα για το ζευγάρι.

Σε περίπτωση λάθους, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης είτε πριν από την αυτόματη υποβολή είτε με τροποποιητική δήλωση στη συνέχεια, χωρίς κυρώσεις.

Η εξόφληση του φόρου γίνεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου 2026 και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις για εφάπαξ καταβολή, ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η δήλωση.