Τα νέα μέτρα που εξετάζονται για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια

Με βαριά ατζέντα ξεκινά η εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές για την κυβέρνηση.

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η οικονομία. Στο «μενού» βρίσκονται και τα νέα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω του πολέμου.

Με το νέο «τσουνάμι» της ακρίβειας που πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, η κυβέρνηση μετρά την απήχηση που είχαν τα μέτρα που εξήγγειλε πριν το Πάσχα, ενώ ετοιμάζεται και για δεύτερο πακέτο μέτρων στήριξης των πολιτών.

Με δεδομένο ότι η εκεχειρία είναι εύθραυστη αλλά και τις εκτιμήσεις ότι ακόμη και αν τέλειωνε σήμερα ο πόλεμος, η επιστροφή στην ομαλότητα στην αγορά ενέργειας θα έπαιρνε πάνω από ένα χρόνο, το οικονομικό επιτελείο αναμένει έως το τέλος του μήνα τα δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 αλλά και την αναθεώρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού, πριν καταλήξει στις αποφάσεις του.

Τα νέα μέτρα

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων φέρεται να βρίσκεται η παράταση κατά δύο ακόμα μήνες του Fuel Pass, η επαναφορά του Market Pass που είχε δοθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2023, το power pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η συνέχιση της έκτακτης επιβολή πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.