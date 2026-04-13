Στενά του Ορμούζ: Πώς ο ναυτικός αποκλεισμός του Τραμπ θα «χτυπήσει» την παγκόσμια οικονομία

Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω τη διεθνή ναυτιλία,προειδοποιούν αναλυτές.

Τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4), οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, στον απόηχο της ανακοίνωσης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα επιβάλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και θα «παρεμβαίνει σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει τέλος στο Ιράν». «Το Ιράν δεν θα επιτρέπεται να επωφελείται από αυτή την παράνομη πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Κεντρική Διοίκηση (Central Command), η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο αποκλεισμός θα επηρεάζει μόνο πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, μια προφανής μετρίαση της απειλής του Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ.

Τι θα συμβεί με το πετρέλαιο



Ο Τρίτα Πάρσι, συνιδρυτής του αμερικανικού ινστιτούτου Quincy Institute for Responsible Statecraft, δήλωσε ότι ένας αμερικανικός αποκλεισμός θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. «Οτιδήποτε αφαιρεί περισσότερο πετρέλαιο από την αγορά θα αυξήσει τις τιμές, κάτι που με τη σειρά του θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των καυσίμων», είπε ο Πάρσι στο Al Jazeera.

Το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλι, εάν ο αποκλεισμός προκαλέσει αντίποινα από τους φιλοϊρανικούς Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι θα μπορούσαν να κλείσουν το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ένα στενό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τον Πάρσι. Το στενό αυτό αποτελεί εναλλακτική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο.

Ένας αποκλεισμός με στόχο τη στέρηση εσόδων από το Ιράν θα αποτελούσε απότομη ανατροπή πολιτικής για την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι θα άρει ορισμένες κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ως τρόπο για να μειωθεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Ορμούζ από την αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, επιτρέποντας μόνο μικρό αριθμό πλοίων να διέρχονται μετά από έλεγχο και έγκριση. Περίπου 3.200 πλοία είχαν εγκλωβιστεί δυτικά των Στενών λόγω του αποκλεισμού μέχρι το Σάββατο (11/4), σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Windward.

Ο Ανάς Αλχατζί, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της NGP Energy Capital Management, είπε ότι τα μη ιρανικά πλοία πιθανότατα θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τα Στενά, παρά τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ ότι δεν θα εμποδίζονται, λόγω των αυξημένων ασφαλίστρων. Τα πλοία μπορεί επίσης να φοβούνται αντίποινα από το Ιράν, πρόσθεσε ο Αλχατζί. «Επομένως, ο αποκλεισμός του Ιράν από τον Τραμπ ισοδυναμεί με πραγματικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ», είπε στο Al Jazeera.

Τι θα συμβεί συνολικά στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η επακόλουθη αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα οδηγήσει επίσης σε άνοδο του κόστους χημικών, λιπασμάτων και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών, σύμφωνα με αναλυτές. Ο Κάμερον Τζόνσον, ανώτερος εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας Tidalwave Solutions στη Σαγκάη, είπε ότι αναμένει οι τιμές πολλών πρώτων υλών να αυξηθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή αποκλεισμού.

«Η βασική μεταβλητή είναι το χρονοδιάγραμμα», είπε ο Τζόνσον στο Al Jazeera. «Αν πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική – να θυμάστε ότι έχουμε ακόμη οκτώ ή εννέα ημέρες από την εκεχειρία – τότε ίσως δεν έχει μεγάλη σημασία. Αλλά αν αυτό παραταθεί μέχρι το τέλος του μήνα και την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, θα δείτε τις τιμές σε όλο τον κόσμο να εκτοξεύονται για τις πρώτες ύλες».

Η Ντέμπορα Έλμς, επικεφαλής πολιτικής εμπορίου στο Hinrich Foundation στη Σιγκαπούρη, είπε ότι η κατάσταση για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσε να γίνει «πολύ χειρότερη» υπό τον αποκλεισμό. «Ορισμένα προβλήματα είναι προφανή, αλλά πολλά δεν είναι. Για παράδειγμα, τα υφάσματα θα γίνουν πιο ακριβά», είπε στο Al Jazeera. «Η συσκευασία ήδη αποτελεί πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Πολλές δεν μπορούν να βρουν συσκευασίες blister για χάπια ή καπάκια για καταναλωτικά προϊόντα. Μπορούμε να αναμένουμε συνέπειες στην παραγωγή τροφίμων αργότερα φέτος και τον επόμενο χρόνο λόγω διαταραχών στα λιπάσματα και έλλειψης προσφοράς», πρόσθεσε.

Ο Τσαντ Νόρβιλ, πρόεδρος της ιστοσελίδας ενεργειακών ειδήσεων Rigzone, είπε ότι η απειλή του Τραμπ αποτελεί νέο πλήγμα στην εμπιστοσύνη ότι η κατάσταση στο Ορμούζ θα επιστρέψει ποτέ στην κανονικότητα. Η ίδια η απειλή είναι πιθανό να αυξήσει τα ασφάλιστρα για τις ναυτιλιακές και εταιρείες εφοδιασμού και να μειώσει τον όγκο εμπορίου που διέρχεται καθημερινά από τα Στενά, είπε. «Οι διαταραχές στη ναυτιλία και ο αυξημένος κίνδυνος στην περιοχή ήταν ήδη δεδομένα λόγω της σύγκρουσης», είπε στο Al Jazeera. «Αυτή η απειλή δεν δημιουργεί αυτή την αφετηρία. Την ενισχύει, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης του κόσμου».