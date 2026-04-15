Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο

Αν οι ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου στο σημείο Ασωπός 1 επιβεβαιωθούν και επιτρέπουν εμπορική εκμετάλλευση, αυτό θα οδηγήσει την Πατρίδα μας σε ένα άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στην τελετή υπογραφής της Σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 (Βορειοδυτικό Ιόνιο), μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil - Energean - HELLENiQ Energy και της Stena Drilling, (εταιρείας που κατέχει το πλωτό γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας η εκτίμηση για το δυναμικό φυσικού αερίου στην περιοχή κινείται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα (συγκριτικά η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας είναι 6-7 δισ. κυβικά μέτρα), το βάθος της γεώτρησης θα φθάσει έως τα 4622 μέτρα και το κόστος της στα 60-70 εκατ. ευρώ. Αν η γεώτρηση αποδειχθεί επιτυχής, θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 5 δισ. Ευρώ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος το οποίο θα συνδεθεί μέσω πλωτής μονάδας τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Ιταλία.

Στο "καλό" σενάριο της επιτυχούς γεώτρησης, τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (με τις σημερινές τιμές του φυσικού αερίου) σε βάθος 20 ετών θα φθάσουν στα 10 δισ. ευρώ. Όμως πολλαπλάσιο θα είναι το όφελος στο επίπεδο της ενεργειακής ασφάλειας και της αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας.

Για "ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, που υλοποιεί τον εθνικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την ταχεία ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων", έκανε λόγο ο κ, Παπασταύρου σημειώνοντας ότι σε 300 περίπου μέρες από τώρα, (14-17 Φεβρουαρίου 2027) , "θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, στο σημείο Ασωπός 1 του Βορειοδυτικού Ιονίου".

"Αξιοποιούμε υπεύθυνα , πρόσθεσε, τους εγχώριους φυσικούς μας πόρους, επιταχύνουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγχρόνως επιταχύνουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων, ως μέρος μιας ρεαλιστικής ενεργειακής μετάβασης. Αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στο μέλλον. Η ενέργεια γίνεται συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και σταθερή γέφυρα που ενώνει Ευρώπη και Αμερική".

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κimberly Guilfoyle ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ των εταιριών φέρνει κοντά αμερικανική καινοτομία, ελληνική τεχνιογνωσία και σουηδική τεχνολογία. "Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι ηπείρων και ενεργειακών διαδρόμων. Η Ελλάδα δεν έχει απλώς συμμετάσχει αλλά ηγείται στον ενεργειακό μετασχηματισμό της περιοχής . Η στενή συνεργασία μας αντανακλά την εμπιστοσύνη στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, στο διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο και στους στενούς δεσμούς μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η συμφωνία υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου και πυλώνα σταθερότητας", πρόσθεσε. "Η αξιοποίηση των πόρων υδρογονανθράκων της Ελλάδας μέσω συμφωνιών όπως η συγκεκριμένη συμπληρώνει και ενισχύει αυτή την ευρύτερη ενεργειακή αρχιτεκτονική. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πραγματικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και στρατηγικό εταίρο για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη".

Ο πρέσβης της Σουηδίας, Håkan Emsgård στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο της Ελλάδας με την σταθεροποίηση της οικονομίας, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ανάδειξή της σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μήνυμα του που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil John Ardill αναφέρθηκε στην ταχεία πρόοδο της συνεργασίας μετά την είσοδο της εταιρείας στην Κοινοπραξία, τον Νοέμβριο του 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης τόνισε ότι πιθανή ανακάλυψη στο Ιόνιο θα αλλάξει το μοντέλο για τη χώρα. "Η ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της χώρας και αποτελεί και ζήτημα εθνικής ασφάλειας", τόνισε. "Αν βρούμε κάτι στην Ελλάδα θα μας δώσει μεγάλη ελευθερία και ευελιξία να αναπτύξουμε το μοντέλο που θέλουμε".