Πάτρα: Τι θα γίνει με τον ποδηλατόδρομο; Αυτοψία από τον Δήμαρχο παρουσία εκπροσώπων του ΟΣΕ- «Δυστυχώς, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν»

Σε αναζήτηση λύσης βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων για το επικίνδυνο τμήμα του παραλιακού ποδηλατοδρόμου στο ύψος της οδού Νόρμαν, ένα σημείο που έχει συσσωρεύσει ένα μακρύ ιστορικό ατυχημάτων.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις σιδηροδρομικές ράγες που διασχίζουν τον ποδηλατόδρομο, δηλαδή εάν το ποδήλατο δεν περάσει κάθετα πάνω από τις ράγες, υπάρχει κίνδυνος η ρόδα να εγκλωβιστεί στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα στη ράγα και το οδόστρωμα, ιδιαίτερα λόγω της κλίσης που υπάρχει εκεί. Τουλάχιστον τρία σοβαρά ατυχήματα καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για δεκάδες μικρότερα περιστατικά. Το πιο πρόσφατο και ηχηρό ήταν ο τραυματισμός του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Πάτρας Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα οστού στον λάρυγγα έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο ποδηλάτων.

Με αφορμή τα επανειλημμένα αυτά περιστατικά, πραγματοποιήθηκε σήμερα αυτοψία στο σημείο από τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, εκπροσώπους του ΟΣΕ και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. «Κάναμε μια συνάντηση με τον ΟΣΕ για να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε τεχνικά στο σημείο που καταγράφονται ατυχήματα, στη Νόρμαν, ώστε να είναι πιο ασφαλής ο ποδηλατόδρομος. Δυστυχώς, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Για την κίνηση του τρένου χρειάζονται οι μπάρες, δηλαδή ό,τι και να κάνουμε εκεί θα υπάρχει ένα κενό. Δεν γίνεται να γίνει επίπεδο. Αναζητούμε λύση για να δούμε τεχνικά τι μπορούμε να κάνουμε», δηλώνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.