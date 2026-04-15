Kαθαρισμός οικοπέδων στην Πάτρα- Τι ισχύει με τους ιδιώτες, πότε καθαρίζει ο Δήμος

Η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη το απόγευμα σε ξερά καλάμια ακαθάριστου οικοπέδου στην περιοχή του Μπεγουλακίου και απείλησε σπίτια, έφερε και πάλι στο προσκήνιο το θέμα του καθαρισμού των οικοπέδων, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει με βάση την κείμενη νομοθεσία.

«Από την 1η του μήνα, οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, τα οποία αποτελούν σημαντικό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπεύθυνη για τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι η Πυροσβεστική, η οποία διενεργεί ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα, ενώ όπου κριθεί αναγκαίο παρεμβαίνει και ο Δήμος για τον καθαρισμό τους», λέει στο thebest ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου.

«Δεν προβλέπεται ο ιδιώτης να καλεί τον Δήμο να του καθαρίζει το οικόπεδο. Eίναι υποχρεωμένος να το κάνει μόνος του και να μεταφέρει τα κλαδιά στην Ξερόλακκα. Ο Δήμος παρεμβαίνει μόνο όταν επιβληθεί πρόστιμο στον ιδιώτη βάσει των τετραγωνικών και έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, εφόσον το οικόπεδο έχει κριθεί επικίνδυνο. Παράλληλα, ο ιδιώτης καλείται να καλύψει και το κόστος των εργασιών» ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενος στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα, ο κ. Αναστασίου επισημαίνει ότι από το τέλος του μήνα έχει προγραμματιστεί ο καθαρισμός τους σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα, δηλαδή μέχρι τέλη Μαΐου. «Ήδη έχουν καθαριστεί οι χώροι στα δύο κοιμητήρια, καθώς και των κοινοτήτων. Επίσης, εκμεταλλευόμενοι τον διαθέσιμο χρόνο, καθαρίσαμε και κάποιους κοινόχρηστους χώρους. Από την επόμενη εβδομάδα τα συνεργεία θα ξεκινήσουν στα περιαστικά άλση και σε όσα άλλα οικόπεδα χρήζουν καθαρισμού».