Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τζαμαρία φούρνου στο Αγρίνιο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15.4.26) σε φούρνο στη συμβολή της Γούναρη με τη Δυρού στο Αγρίνιο, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε φούρνο και παρέσυρε τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης.



Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε όταν λύθηκε το χειρόφρενο σταθμευμένου Ι.Χ, που… ανέβηκε τα σκαλοπάτια της γνωστής επιχείρησης και στη συνέχεια διέλυσε με ορμή τη τζαμαρία.

Το θετικό είναι ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο ατύχημα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα Σημαντικές είναι, ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο φούρνο αλλά και στο όχημα.