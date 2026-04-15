Τουρκία: Με 5 όπλα έσπειρε τον θάνατο στο σχολείο ο 15χρονος δράστης- Συνελήφθη ο πρώην αστυνομικός πατέρας του- ΒΙΝΤΕΟ

Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση
Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4).
Ο δράστης της επίθεσης, ο 15χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος επίσης φοιτούσε στο σχολείο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο πατέρας του ανήλικου, Ουγκούρ Μερσινλί ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, συνελήφθη.
Η Τουρκία, είναι τρομοκρατημένη από το δεύτερο περιστατικό ένοπλης επίθεσης στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ της επαρχίας Καχραμάνμαρας όταν ένας 15χρονος, πήρε όπως όλα δείχνουν τα όπλα του πρώην αστυνομικού πατέρα του και πυροβολούσε αδιακρίτως τους συμμαθητές και τους δασκάλους του, μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 20 άτομα, με τις πρώτες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να αποτυπώνουν τις στιγμές αγωνίας που έζησαν όσοι ήταν στο Γυμνάσιο τη στιγμή της επίθεσης.
Πώς έγινε η επίθεση
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο του σχολείου και στην συνέχεια μπήκε στο κτήριο και άνοιξε πυρ κατά μαθητών και καθηγητών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς.
Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός και συνελήφθη, μετά την φονική επίθεση του γιου του. Θεωρείται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες του σχολείου.
Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς έκανε νωρίτερα γνωστό ότι τα θύματα ήταν τρεις μαθητές και ένας δάσκαλος.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, όπου έλαβε χώρα η επίθεση, ο Ουνλούερ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν για άγνωστους λόγους.
«Ένας μαθητής της 8ης τάξης, κουβαλώντας όπλα στο σακίδιό του, εισήλθε σε δύο τάξεις όπου υπήρχαν μαθητές και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο και προκαλώντας τραυματισμούς. Δυστυχώς, έχουμε τέσσερις νεκρούς. Ένας από αυτούς ήταν καθηγητής και τρεις ήταν μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση και εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται. Ελπίζουμε ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό».
«Ήρθε με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες και μπήκε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το CNNTurk.
Σοκαριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τους μαθητές του σχολείου να τρέχουν να ξεφύγουν ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί. Παιδιά πηδάνε από παράθυρα που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος για να σωθούν και κυριαρχεί ο πανικός.
Επικίνδυνη παγίδα για παιδιά στα Ψηλά Αλώνια- Η καταγγελία για ανοιχτό φρεάτιο
Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ από το ξενοδοχείο- ΒΙΝΤΕΟ
Booking.com: Χάκερς μπήκαν στην πλατφόρμα κι έχουν στα χέρια τους τα ονόματα, κρατήσεις, e-mails και τηλέφωνα πελατών
