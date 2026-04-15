Βάρκιζα: Δραματική διάσωση πατέρα και γιου που καταπλακώθηκαν από χώματα σε παραλία

Στιγμές τρόμου έζησαν πατέρας και γιος στην Βάρκιζα όταν καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ ήταν σε παραλία.

Ο 48χρονος πατέρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ ο 12χρονος γιος άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Ένας τουρίστας έσπευσε στο σημείο με τον ανήλικο να του ζητά να καλέσει τη μητέρα του και αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του. Διασώστες της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο έσκαψαν και ξέθαψαν πατέρα και γιο.

«Μόλις έκατσαν στο βότσαλο τους έπεσε ο όγκος στο κεφάλι. Το οποίο δεν φαίνεται ότι είναι τόσο βαρύ, μοιάζει με έναν τόνο τελικά γιατί έχει και πέτρες μέσα το χώμα. Τους έθαψε εντελώς», είπε συγγενής της οικογένειας στον ALPHA.

«Το παιδάκι μίλησε αγγλικά γιατί δεν υπήρχε κανείς άλλος εδώ. Ζήτησε βοήθεια από έναν τουρίστα που ήταν εδώ με τη γυναίκα του και τον σκύλο, τους είπε να ειδοποιήσουν την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Ο μπαμπάς δεν είχε τις αισθήσεις του από τον πόνο γιατί είχε δύο ανοίγματα στο κεφάλι και ήθελε ράμματα, έχει χτυπήματα στην ωμοπλάτη και το στέρνο», συμπλήρωσε η συγγενής.

Ο 12χρονος έχει κάταγμα στην σπονδυλική στήλη και πήρε εξιτήριο μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.