Κεφαλονιά: “Θα πούμε ότι τη βρήκαμε στον δρόμο” - Πώς εγκατέλειψαν την Μυρτώ

Καρέ καρέ ξετυλίγονται όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπου έχασε τη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ.

Τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε η ΕΛΑΣ όσο και η μαρτυρία του ενός εκ των τριών συλληφθέντων, αποτυπώνουν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό της ο οποίος προήλθε από ανακοπή, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου η Μυρτώ έκανε επαναλαμβανόμενα χρήση κοκκαΐνης την οποία έφερε ο πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών μαζί με έναν φίλο του από την Αλβανία. Όταν η 19χρονη κατέρρευσε, οι τρεις τους αντί να καλέσουν το ΕΚΑΒ, επιχείρησαν να ξεφορτωθούν όχι μόνο τα στοιχεία που τους ενέπλεκαν αλλά και την ίδια την Μυρτώ καθώς, όπως διατείνονται, φοβήθηκαν.

Ωστόσο οι κινήσεις τους δεν δείχνουν πανικό, αλλά πρωτοφανή ψυχραιμία έως και κυνισμό.

Οι μεθοδευμένες κινήσεις τους:

Αποφάσισαν να μεταφέρουν την κοπέλα εκτός ξενοδοχείου για να μην ενοχοποιηθούν. Την Μυρτώ μετέφερε ο αρσιβαρίστας όπως αποτυπώνεται και στα βίντεο. Την εγκατέλειψαν σε πλατεία και έκαναν τους ανήξερους.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τη Μυρτώ, τα ξημερώματα, οι διασώστες βρήκαν την κοπέλα σε τοιχίο, ντυμένη και χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό. Ο 26χρονος και ο 22χρονος που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, ήταν στο σημείο και είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο και βρήκαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, οι νεαροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του 23χρονου που δεν ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η άτυχη κοπέλα.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ώστε να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της τραγωδίας, σύμφωνα με τον έναν εκ των συλληφθέντων. Ήταν ξημερώματα Τρίτης όταν η 19χρονη Μυρτώ είχε κανονίσει να βρεθεί με τον 23χρονο φίλο της. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς κανόνισαν να «αράξουν» σε ένα Airbnb για να ακούσουν μουσική και να μιλήσουν.

«Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά “θέλω να πιώ”, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον (πρώην αθλητή) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε. Αυτός έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας, όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο είμασταν οι τρεις μας. Ο (αθλητής) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο (22χρονος από την Αλβανία), τον οποίο κάλεσε ο (αθλητής) και ήρθε και έκατσε μαζί μας», υποστήριξε.

Ο 23χρονος επέρριψε μάλιστα την ευθύνη στην 19χρονη επιχειρώντας να πείσει ότι προσπάθησε να την σταματήσει. «Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μη ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια» ισχυρίστηκε.

Την είδα να παθαίνει σπασμούς, νόμιζα ότι έκανε πλάκα

Στη συνέχεια περιέγραψε: «Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν». Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι τότε αποφάσισε να καλέσει ασθενοφόρο αλλά τον εμπόδισαν οι άλλοι δύο.

Θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι τη βρήκαν στον δρόμο

«Μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. (...) Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο (αθλητής) την πήρε στα χέρια του αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα», ισχυρίστηκε.

«Κάποια στιγμή ο (αθλητής) ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά. (...) Εγώ πήρα το κινητό της, πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω, μην βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα στην καφετέρια... όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ», είπε στις Αρχές.

Έκαναν τους ανήξερους οι συλληφθέντες

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση και η οποία βρίσκεται στη διάθεση του protothema.gr, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφθασαν στην πλατεία στις 4.35 τα ξημερώματα και εντόπισαν την κοπέλα πάνω σε ένα τοιχίο επί του πεζοδρομίου. Στο σημείο βρίσκονταν και οι παραπάνω δύο νεαροί (έχουν συλληφθεί) οι οποίοι ανέφεραν ότι βρήκαν την 19χρονη πριν από λίγο στο οδόστρωμα και ότι δεν την γνωρίζουν.

Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν

- Στις 00:27 περίπου η Μυρτώ εισήλθε στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το ενοικιαζόμενο δωμάτιο μαζί με έναν φίλο της (τον τρίτο εκ των συλληφθέντων).

- Στις 2:21 εισήλθε στην πολυκατοικία ο πρώην αρσιβαρίστας και ανέβηκε τα σκαλιά.

- Στις 2.52 περίπου ο πρώην αθλητής εξήλθε της πολυκατοικίας και επέστρεψε στις 3:11.

- Στις 3:27 περίπου εισήλθε στην πολυκατοικία ο 22χρονος Αλβανός κρατώντας στο χέρι του μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

- Στις 4:31 εμφανίζεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο 22χρονος από την Αλβανία και ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας κρατώντας στα χέρια του την Μυρτώ.

- Στις 4.46 εμφανίζεται και πάλι ο πρώην αθλητής να εξέρχεται από την πολυκατοικία, δίχως να έχει καταγραφεί η είσοδός του.

- Στις 5.14 βγαίνει από την πολυκατοικία ο φίλος της Μυρτώς (τρίτος εκ των συλληφθέντων) που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου, μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα, να το καθαρίσουν και να κρύψουν το κινητό της 19χρονης.

Ποινική δίωξη για τους συλληφθέντες

Σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00.

Oι 3 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια

Η ποινική δίωξη η οποία τους έχει ασκηθεί είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψή τους

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς και την σύλληψη των νεαρών κατηγορουμένων αναφέρει: «Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής».