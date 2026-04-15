Αφρικανική σκόνη: Υποχωρεί από την Παρασκευή με ισχυρούς βοριάδες

Η συννεφιά και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το φαινόμενο να επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το επεισόδιο σκόνης είναι μέτριας έντασης, ωστόσο εντυπωσιάζει η γεωγραφική του έκταση, καθώς καλύπτει την χώρα από άκρη σε άκρη και θα διατηρηθεί και την Πέμπτη.

Οι βροχές που θα σημειωθούν θα έχουν κατά τόπους χαρακτήρα και θα είναι ασθενείς, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν με τη μορφή «λασποβροχών», λόγω της παρουσίας της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, καθώς θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της σκόνης.

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται αισθητά βελτιωμένος με καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου.