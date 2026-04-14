Christina O: Η ιστορική θαλαμηγός του Ωνάση βγαίνει προς πώληση για 52 εκατ. ευρώ

Η θρυλική θαλαμηγός Christina O, ένα από τα πιο εμβληματικά σκάφη πολυτελείας στην παγκόσμια ναυτιλιακή ιστορία, επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς διατίθεται εκ νέου προς πώληση, αυτή τη φορά στην τιμή των 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ιστορικό σκάφος

Το σκάφος που έχει συνδεθεί με προσωπικότητες-σύμβολα του 20ού αιώνα, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο υπερπολυτέλειας και υψηλής κοινωνικής ζωής.

Η ιστορία της «Christina O» ξεκινά από τη στιγμή που ο Αριστοτέλης Ωνάσης αποφάσισε να μετατρέψει ένα καναδικό πολεμικό πλοίο σε ένα πλωτό παλάτι. Με επένδυση που ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια δολάρια - ποσό τεράστιο για την εποχή - το σκάφος μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γιοτ παγκοσμίως.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1943 ως ανθυποβρυχιακή φρεγάτα κλάσης River με την ονομασία «HMCS Stormont» για το Βασιλικό Ναυτικό του Καναδά. Συμμετείχε ενεργά στη Μάχη του Ατλαντικού και είχε κρίσιμο ρόλο κατά την Απόβαση της Νορμανδίας, συνοδεύοντας συμμαχικές νηοπομπές.

Αργότερα, η θαλαμηγός πέρασε στην κόρη του Ωνάση και στη συνέχεια δωρήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό να χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετονομάστηκε τότε σε «Αργώ», ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόλις μία φορά, επί προεδρίας Χρήστου Σαρτζετάκη.

Το 1998 αγοράστηκε από τον επιχειρηματία και οικογενειακό φίλο του Ωνάση, Τζον Παπανικολάου, έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος αποκατέστησε το αρχικό της όνομα προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση. Το 2014 άλλαξε ξανά χέρια, έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σήμερα ανήκει στον Ιβόρ Φιτζπάτρικ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η προηγούμενη προσπάθεια πώλησης τον Μάρτιο του 2025 είχε αποτιμήσει το σκάφος στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα τιμή των 52 εκατομμυρίων ευρώ θεωρείται από πολλούς ως μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός ζωντανού κομματιού ναυτικής και κοσμικής ιστορίας.